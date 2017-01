CUILLERIER, Sr. Marie-Anne



Sr. Cécile-Marie, S.S.A.À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne de Lachine, le 9 janvier 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée Soeur Marie-Anne Cuillerier, S.S.A. Originaire de Montréal, elle était la fille de feur Avila Cuillerier et de feu Marie-Joseph Charpentier.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs Lucile, S.S.A., Denise (feu Bearnes), son frère André (Antoinette Leduc), son beau-frère André Desjardins (feu Thérèse Cuillerier), de nombreux neveux, nièces, arrières-neveux, arrières-nièces et de nombreux amis.Elle sera exposée à la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, 745, avenue Esther-Blondin (angle 18e Avenue et Provost, Lachine), le jeudi 12 janvier 2017. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h.Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne à 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.