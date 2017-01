7 artistes locaux à voir à Igloofest

Le festival Igloofest mettra le feu au Vieux-Port pour les quatre prochains week-ends!

À travers la programmation dense et variée, voici sept artistes bien de chez nous qui vous garderont au chaud lors des soirées dansantes hivernales.

CRi

Photo Facebook

Le DJ montréalais propose une musique électronique planante, rêveuse, mais définitivement accrocheuse. Ses synthétiseurs house créent des pièces à la rythmique entraînante et enveloppante, et CRi réussit à travers ses remix à nous faire redécouvrir certains de nos artistes préférés, comme Charlotte Cardin. Un artiste autodidacte à voir!

Dès 20h45 le 12 janvier, sur la scène Sapporo

Miss Mee

Photo Courtoisie

La réputation de Miss Mee n’est plus à faire. L’artiste d’origine laotienne est débarquée à Montréal en 2014, après plus de vingt ans à parcourir l’Europe. Sa musique house-techno classique vous fera sautiller sans effort toute la soirée!

Le 13 janvier à 22h, sur la scène Vidéotron

Snails

Photo Facebook

Le DJ québécois Snails, de son vrai nom Frédérick Durand, connaît une ascension fulgurante dans le monde de la musique EDM. Auto-défini comme «vomitstep», son style mélange avec fluidité le dubstep, le trap, des rythmes hip hop et des lignes de basses efficaces. Snails propose toujours des performances teintées de son univers singulier. Bienvenue dans le Vomitsquad!

Le 2 février à 22h30, sur la scène Sapporo

Softcoresoft

Photo Facebook

La DJ montréalaise d’origine espagnole offre un son minimaliste, tranchant, aux accents de techno, de acid et Electronic Beat Music (EBM). Parfois teintées de house et de bass, ses pièces planantes, introspectives tout en étant entraînantes, sont à découvrir.

Le 3 février à 19h30, sur la scène Sapporo

Seychelle

Photo Facebook

Rassembleuse, dansante : la musique de Seychelle a tout pour charmer! Les percussions omniprésentes, le son techno presque hypnotisant et les petits accents rétro des pièces de l’artiste résultent en des petits bijoux d’électro qui se laissent écouter sans effort.

Le 4 février à 20h, sur la scène Vidéotron

Robert Robert

Photo Facebook

Le jeune DJ montréalais a un talent des plus prometteurs. Rythmées par de l’électro, du hip hop et du rap, ses pièces possèdent un slow groove qui fait instantanément dodeliner de la tête. Son humour et sa désinvolture ajouteront certainement au charme de la soirée que vous passerez en sa compagnie!

Le 19 janvier à 19h30, sur la scène Sapporo

Da-P

Photo Facebook

Les beats aux influences house, hip hop et R&B de Da-P sont habillés de synthétiseurs qui rappellent un son new age, presque futuriste. Le tout résulte en un son entraînant et enveloppant, qui vous fera planer tout en dansant. Collaborateur de Kaytrana, High Klassified et Tommy Cruise, Da-P fera certainement encore parler de lui!

Le 26 janvier à 23h, sur la scène Vidéotron