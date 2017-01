7 raisons d’être soi-même au travail

Avec la popularité des médias sociaux, particulièrement auprès des jeunes, l’opinion des autres occupe plus que jamais une place primordiale. Le milieu du travail n’y fait pas exception. On cherche souvent à plaire à ses collègues et à ses patrons. Mais pourquoi ne pas rester soi-même tout simplement?

Voici quelques avantages de faire preuve d’authenticité.

1. Nouer des liens plus facilement

Entrer en relation avec les autres ne pose pas problème quand on se sent à l’aise et que l’on ne doit pas jouer un rôle. En montrant sa personnalité, on apprend à se comprendre mutuellement.

2. Se sentir plus heureux

Se forcer à devenir quelqu’un d’autre peut devenir rapidement démoralisant. Se sentir en harmonie est plus facile lorsque l’on peut exprimer son opinion et faire valoir ses idées.

3. Susciter l’innovation

Selon Laurie Erdman, spécialiste des ressources humaines, le manque d’authenticité peut conduire à la perte d’occasions d’affaires et de revenus. Au contraire, montrer sa créativité et exploiter son plein potentiel enrichit l’entreprise.

4. Inspirer la confiance

Les personnes authentiques remporteront souvent plus de succès auprès des clients, car elles ne donnent pas l’impression de cacher quelque chose. Ces derniers se sentent donc plus à l’aise.

5. Créer une ambiance détendue

La communication et l’entraide viennent plus naturellement dans un climat où chacun peut s’exprimer de façon honnête et respectueuse, tout en reconnaissant ses forces et faiblesses.

6. Augmenter sa productivité

En cessant de se préoccuper constamment du jugement des autres, on peut se consacrer à produire un travail de qualité et accroître son efficacité.

7. Inspirer les autres

Comme nous l’apprend Kevin Kruse dans le magazine d’affaires Forbes, les dirigeants authentiques réussissent davantage à obtenir le respect de leurs troupes. En effet, les employés préfèrent suivre une personne qu’ils ont l’impression de connaître.

Être soi-même, c’est ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Toutefois, attention aux excès! Beaucoup de spécialistes des ressources humaines jugent que faire tomber le masque complètement ne constitue pas une bonne idée. Il faut distinguer l’information pertinente du jardin secret...