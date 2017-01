BEAUREGARD, Raymond



À l'Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 5 janvier 2017, à l'âge de 92 ans est décédé M. Raymond Beauregard, époux de Mme Marie-Paule Guilman, demeurant St- Damase. Il était le fils de feu Damase Beauregard et de feu Marie-Anne Beaudry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Gilles (Marguerite Gauthier), ses petits-enfants, frères et soeurs ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille Beauregard accueillera parents et amis à la:450-797-3889www.residencefunerairejodoin.cale samedi 14 janvier 2017, de 11h à 13h45, suivi des funérailles en l'église de St-Damase à 14h. Inhumation au cimetière paroissial.