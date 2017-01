Agenda du week-end

Les amateurs de musique électronique qui aiment danser dehors ­retrouveront leur bonne humeur pendant les semaines à venir. Jusqu’au 4 février, du jeudi au ­samedi, les meilleurs musiciens ­internationaux électros seront sur les scènes Sapporo et Vidéotron, au quai Jacques-Cartier. Si vous ­rêvez de gagner un voyage en ­Islande, n’oubliez pas les thématiques par week-end; en fin de ­semaine, le thème est Coureur des bois. Pour participer au concours, on s’en donne le look et on fait prendre une photo de soi sur les lieux. Dans le cadre du 375e, Igloofest prolonge ses activités jusqu’au 19 février avec des jeux Nordik et quelques spectacles gratuits. Notez aussi que la glissoire Nordik est ­ouverte du jeudi au dimanche, jusqu’au 19 février. Les amateurs de design aimeront visiter le ­village Nordik, à côté de la place Jacques-Cartier. Pour la programmation, les horaires et les prix des billets, consultez le site.