Ariana Grande succède à Céline Dion

Après avoir épaté la galerie en imitant Céline Dion au Tonight Show de Jimmy Fallon, Ariana Grande tentera de faire de même en reprenant son succès de 1991, Beauty and the Beast.

La chanteuse américaine a été choisie, avec John Legend, pour interpréter la pièce-titre du remake du célèbre film d’animation, qui sortira en mars. Réalisé par Bill Condon, cette nouvelle mouture de Beauty and the Beast (La belle et la bête) mettra en vedette de vrais comédiens, dont Emma Watson.

Rappelons qu’en 1992, la chanson Beauty and the Beast avait remporté un Oscar. Céline Dion et Peabo Bryson avaient d’ailleurs interprété la ballade au prestigieux gala.