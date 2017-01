Boudreau lance des fleurs à Ovechkin

ST.PAUL | Quand il a dirigé les Capitals de Washington pendant cinq saisons, Bruce Boudreau a eu maille à partir à quelques reprises avec l’attaquant Alex Ovechkin. Toutefois, l’entraîneur a su mettre ses mauvais souvenirs de côté lorsqu’il a été interrogé au sujet de son ancien joueur qui a atteint le plateau des 1000 points mercredi soir à Pittsburgh.

«Il est le meilleur marqueur que j’ai vu dans ma carrière», a souligné le pilote du Wild du Minnesota après l’entraînement de son équipe, hier matin.Il n’y a pas beaucoup de joueurs de son gabarit (6 pieds 3 pouces et 240 lb) qui sont en mesure de faire ce qu’il fait sur la glace.

«C’est un spécimen incroyable.»

L’homme de hockey a offert une réponse savoureuse à un collègue à savoir s’il trouvait qu’Ovechkin avait changé au cours des dernières saisons.

«Il est certainement plus mature qu’à l’époque où il était célibataire, a mentionné Boudreau. Le mariage peut parfois te tranquilliser.

«Je ne peux pas dire si ça l’a affecté son jeu toutefois. Sur la patinoire, il est définitivement un joueur plus complet.»

Une soirée de 2008 mémorable

Boudreau s’est notamment rappelé une performance mémorable de quatre buts d’Ovechkin contre le Canadien qui est survenu le 31 janvier 2008 à Washington.

Lors de cette partie, c’était Cristobal Huet qui défendait la cage du Canadien.

«Lors de ses buts, il avait tellement dégainé avec rapidité et force que je n’avais pas vu la rondelle partir de son bâton, a-t-il précisé. Pourtant, notre banc était bien situé par rapport à l’action et on avait une vue parfaite.»

Avec Gretzky et Howe un jour ?

En plus d’atteindre le plateau des 1000 points, Ovechkin a dépassé Maurice Richard lundi à Montréal en inscrivant un 544e filet en carrière.

Selon Boudreau, l’attaquant russe pourrait finir son parcours avec les meilleurs de tous les temps à ce chapitre.

«Je ne serais pas surpris qu’il en marque 800 ou même 900 avant qu’il n’accroche ses patins», a-t-il affirmé.

Wayne Gretzky et Gordie Howe sont les deux seuls joueurs qui ont marqué au moins 800 buts durant leur carrière respective dans la LNH.

On verra si Ovechkin sera en mesure de rejoindre ces deux légendes un jour.