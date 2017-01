Comme les personnages principaux de sa comédie musicale Pour l’amour d’Hollywood (La La Land), le cinéaste Damien Chazelle est en train de réaliser ses rêves les plus fous en voyant son film, acclamé à l’unanimité par le public et les critiques, collectionner les récompenses et se pointer comme grand favori dans la course aux Oscars.

«Déjà d’avoir la chance tourner cette somptueuse comédie musicale à l’ancienne mais dans un Los Angeles moderne, c’était un rêve qui se réalisait. Tout ce qui arrive depuis, c’est la cerise sur le gâteau. C’est surréel», a lancé Chazelle, lors d’un court entretien accordé au Journal, jeudi.

Pour le moment, le gâteau est garni de sept Golden Globes, un record dans l’histoire de la cérémonie, remportés dimanche soir dernier. Chazelle (réalisation, scénario) et les stars du film Emma Stone et Ryan Gosling sont repartis avec une statuette.

Maintenant, attendez-vous que Pour l’amour d’Hollywood fasse le plein lors du dévoilement des finalistes des Oscars, le 24 janvier.

«Je ne m’attends à rien», jure le cinéaste de 31 ans, remarqué avec son long métrage Whiplash en 2014. «Qu’importe ce qui arrive, je suis heureux de faire partie des conversations. C’est tellement une grosse année pour le cinéma avec les Moonlight, Arrival...»

Le bon ton

La marche triomphale du film a débuté à la Mostra de Venise, en septembre. Dès la première projection, l’accueil a été enthousiaste et Emma Stone a été sacrée meilleure actrice.

Plusieurs mois avant, les augures n’étaient pourtant pas aussi bons. Les premières projections tests n’avaient pas donné les résultats escomptés et Chazelle a été forcé de retourner à la salle de montage.

«Nous avons mis beaucoup d’énergie sur les dix ou quinze premières minutes du film afin d’établir le langage musical du film. Au départ, il y avait même une scène d’ouverture avant la chorégraphie dans un bouchon de circulation. Nous avons essayé plusieurs choses. Multiplier les projections devant nos amis et nos familles a vraiment aidé à trouver le bon ton», explique Damien Chazelle.

Le choix de Stone et Gosling, admet le réalisateur, s’est en grande partie imposé parce que les deux acteurs ont déjà joué un couple dans Crazy, Stupid, Love et Gangster Squad. «Je voulais prendre la merveilleuse chimie qu’ils ont, la transposer dans un nouveau contexte, la comédie musicale, et voir ce qui peut leur arriver», dit-il.