Comment mieux soutenir ma famille?

Je suis l’enfant du milieu dans ma famille. J’ai 20 ans et je suis encore aux études. Mon frère aîné en a 25 ans et vit en appartement. La plus jeune a 15 ans. Elle a un sale caractère et le fait sentir à tout le monde, surtout à notre mère qui a un tempérament hyper contrôlant. Comme elle est toujours sur le dos de ma sœur qui est incapable de faire les choses correctement et qui se plaît à l’insulter, l’atmosphère dans la maison est irrespirable.

Les cris et les insultes fusent, et comme aucune ne veut céder un pouce de terrain à l’autre, imaginez l’ambiance. C’est d’ailleurs pour ça que mon frère est parti dès qu’il a pu. Non content d’intégrer le milieu du travail, il est allé chercher le sien à 150 kilomètres de la maison. Comme ça il a la paix.

Vous vous demandez peut-être ce que fait mon père devant tout ça? Et bien rien pantoute. Ça lui coule sur le dos comme l’eau sur celui d’un canard. Il n’a jamais été très combatif devant sa femme, mais là avec ma sœur qui rue dans les brancards à tout bout de camp, c’est évident qu’il a complètement démissionné. Lui qui s’est toujours montré fier de nos notes scolaires à mon frère et moi, ne réagit même pas devant les siennes qui sont minables.

Ma mère qui a vécu un congédiement dans son travail pour cause de caractère irascible a entrepris une thérapie il y a six mois, mais on ne peut pas dire qu’on voit poindre l’ombre d’un résultat. Je me retrouve au milieu de tout ça, ballotée par les tempêtes successives, et sans ressources pour éviter le naufrage familial annoncé. J’aimerais tellement aider ma mère à s’en sortir, car je sais que dans le fond c’est une bonne personne. Mais je ne sais pas trop quoi faire. Pas plus que je ne peux aider ma sœur qui profite de l’absence de colonne vertébrale de mon père pour ruer ma mère comme un cheval fou. Donnez-moi un conseil.

Agnès

Ce que vous me demandez n’est pas de votre ressort ma chère Agnès. Vos parents doivent trouver par eux-mêmes les moyens de s’en sortir, car c’est d’eux que relève la responsabilité d’encadrer votre sœur. Peut-être qu’à la longue la thérapie suivie par votre mère pourra-t-elle l’aider à améliorer sa performance de mère et que cela entraînera votre père à prendre en main ses responsabilités. Mais ce n’est pas à vous de prendre leur place.

Votre rôle est de poursuivre au mieux vos études pour entrer dans votre vie d’adulte avec un bagage suffisant pour réussir votre propre vie. Avoir sous les yeux des parents incompétents est difficile à supporter, mais c’est à eux de gérer leur vie, pas à vous.