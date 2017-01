Un hamster contrôle votre cerveau? Pas de panique, contrairement à la croyance populaire, vous pouvez changer votre manière de percevoir les situations en reprogrammant votre cerveau.

Pendant longtemps, les scientifiques ont affirmé que nos gênes dictaient nos traits et notre personnalité. Le docteur Bruce Lipton, chercheur internationalement reconnu et ancien professeur de médecine à l’Université Stanford, a renversé ces croyances à travers ses travaux sur la science épigénétique.

En effet, selon le docteur Bruce Lipton, nos gènes sont contrôlés et manipulés par la manière dont notre esprit perçoit et interprète l’environnement. Il s’agit d’une importante découverte, car cela implique que chaque être humain a le pouvoir de changer les choses en modifiant la façon dont il interprète les événements et les situations qui surviennent. Plus votre attitude demeurera positive et plus votre qualité de vie deviendra saine et meilleure, quelle que soit votre génétique.

De plus, l’esprit inconscient est beaucoup plus puissant que l’esprit conscient. L’inconscient façonne notre manière de vivre. Lorsque le hamster se met en marche, il ne faut pas le laisser prendre le pouvoir. Des techniques existent pour contrôler votre inconscient afin de demeurer heureux et ouvert face aux aléas de la vie.

La méditation

Toutes les personnes qui pratiquent la méditation vous le diront : la méditation entraîne une immunité plus élevée et diminue la pression artérielle. C’est certainement l’un des moyens les plus puissants pour arriver à contrôler votre inconscient. Lorsque vous méditez, vous obligez votre esprit à se détendre et à supprimer toutes les pensées négatives. Et pas besoin de méditer pendant des heures, de cinq à dix minutes chaque jour suffisent pour calmer votre hamster.

L’activité artistique

Les activités artistiques comme la peinture ou le dessin favorisent l’utilisation du subconscient. Le subconscient agit comme un disque dur où toutes vos pensées sont emmagasinées depuis votre naissance. En apprenant à le gérer, vous pouvez envoyer à votre conscience des informations qui soulageront par la suite votre inconscient. Vous n’avez nul besoin d’être un grand artiste ou d’avoir du talent pour activer votre

imagination. Vous pourriez être surpris par votre capacité créative! Cela vous aidera à exprimer vos véritables sentiments et à vous sentir mieux.

L’hypnothérapie

L’hypnothérapie est l’utilisation de l’hypnose pour faire de la thérapie. De nombreuses études, ces dernières années, ont confirmé les bienfaits de l’hypnose dans le traitement des troubles psychologiques et physiques. En effet, le corps et l’esprit sont intimement liés. Si l’un va mal, l’autre en subit les conséquences.

L’écriture

Lorsque vos pensées s’emmêlent et vous tiraillent, prenez un stylo et du papier et écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans réfléchir ni faire attention à l’ordre. Une fois l’exercice fini, relisez-vous, vous pourriez être surpris par le contenu. Celui-ci aura un effet libérateur, et votre esprit s’allégera.

Votre inconscient est puissant. En le contrôlant, votre vie prendra un chemin sûrement inattendu. Tout n’est pas noir, tout n’est pas blanc. À vous de choisir comment vivre sans laisser la société vous dicter vos croyances.