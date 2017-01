Des familles avec des allergies déçues de McDo

«On le sait, que ce n’est pas nécessairement santé, mais quand on part en voyage, que nous n’avons pas envie de faire notre lunch et de traîner 24 millions d’affaires, c’est un super bon dépanneur», a dit Annie Simard, maman de deux jeunes enfants aux prises avec des allergies sévères.

Comme plusieurs autres familles, la sienne ne fréquentera plus les restaurants McDonald’s. Jusqu’ici, la chaîne avait toujours représenté un gage de sécurité pour les personnes aux prises avec des allergies. Elle offrait ses arachides et ses noix séparément dans des emballages. Les restaurants prenant ce genre de mesures se comptent sur les doigts de la main.

L’arrivée d’un premier produit contenant des arachides et des noix non emballées changera la donne chez McDonald’s à partir du 17 janvier. Le McFlurry SKOR entraînera un risque de contamination croisée entre les noix et tous les autres produits au menu.