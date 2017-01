Des sorties pour les fauchés!

La période post-vacances de Noël est toujours un peu pénible. C’est le retour au travail. C’est aussi le temps des résolutions. Et comble de tout, il faut moins dépenser! Afin de chasser toute cette grisaille du mois de janvier, je vous suggère donc quelques sorties pour les fauchés!

Il vous sera possible de manger et boire sans vous ruiner et surtout de vous entraîner gratuitement!

Le Happening Gourmand est de retour!

Photo courtoisie

L’événement Happening Gourmand est de retour encore cette année, pour une dixième édition. C’est l’occasion parfaite de découvrir des restaurants du Vieux-Montréal et leurs menus à trois services à prix modiques. Jusqu’au 5 février prochain, neuf établissements offriront des tables d’hôtes à 23$, 26$ ou 30$. Je compte bien essayer les plats réconfortants italiens de chez Bevo + Pizzeria. Les pâtes maison penne, sauce rosée, prosciutto et champignons me font saliver juste à y penser! Pour ceux et celles qui aiment la viande, sachez que le prestigieux grill house Maggie Oaks propose des assiettes d’entrecôte New York et des shorts ribs de veau. Miam! À vrai dire, ce festival gourmet arrive juste à temps pour les portefeuilles dégarnis!

Pour plus de détails, visitez le happeninggourmand.com

Des pintes de bières à 6$ au 5 à 7 du MTL Resto + Bar

Photo courtoisie

Il y a seulement quelques semaines, l’auberge espagnole MTL Resto + Bar a ouvert ses portes sur le Plateau Mont-Royal. Cette nouvelle adresse est un resto-bar où les Montréalais se réunissent pour y prendre une bouchée ou encore festoyer lors du happy hour. Les fauchés comme moi, pourront profiter du spécial des pintes de bière à seulement six dollars, durant les 5 à 7. Alléchant, non? D’ailleurs, l’endroit est un carrefour culturel qui représente la ville, car le chef s’est inspiré du métissage pour créer les plats de bouffe et les cocktails. J’adore l’ambiance festive avec sa musique qui mélange le funk et le hip-hop classique. Plaisir garanti!

4051, rue Saint-Hubert, Montréal

Du yoga neige gratuit pour tous

Photo courtoisie

Le premier mois de l’année est aussi le mois des résolutions! Que dites-vous de vous remettre en forme en participant aux de cours de yoga extérieurs gratuits par Pop Spirit, au parc La Fontaine et au parc Laurier? Il suffit simplement de vous habiller chaudement, de consulter l’horaire du week-end et d’amener votre tapis et des mouchoirs! Les instructeurs dynamiques vous feront plonger dans l’immersion totale du snowga dans le paysage magnifique de l’hiver montréalais. Jusqu’à la mi-mars, perdez des calories avec vos amis au grand air frais!

Parc La Fontaine: face à l'espace La Fontaine et au Parc Laurier: face au chalet (près de la piscine), Montréal