Dudley: l’homme qui a fait confiance à St-Louis

TAMPA | Martin St-Louis a toujours témoigné sa reconnaissance à Rick Dudley, aujourd’hui vice-président principal des opérations hockey chez le Canadien.

Dudley occupait le poste de directeur général du ­Lightning lorsque l’équipe a mis St-Louis sous contrat comme joueur autonome en 2000, après que les Flames de Calgary eurent libéré le petit attaquant, erreur monumentale s’il en fut une.

Photo Le Journal de Montréal, Pierre-Paul Poulin

«Martin se disait prêt à poursuivre sa carrière en Europe, où il aurait pu toucher beaucoup plus d’argent, mais on a heureusement réussi à le convaincre de se donner une autre chance de faire ses preuves dans la LNH», a confié Dudley au Journal de Montréal.

250 000 $ bien investis

Le Lightning avait offert un salaire garanti de 250 000 $ à St-Louis.

«J’avais surtout vu jouer Martin dans la Ligue américaine, avec les Flames de Saint John, et je me disais qu’avec son talent, il pouvait sûrement aider notre équipe, qui manquait alors de ressources à l’attaque, a rappelé Dudley. Il ne m’a pas fait mentir, récoltant plus de 1000 points durant sa carrière dans la LNH.

«Il avait cependant fallu que je tienne mon bout pour convaincre mon patron, Tom Wilson, que Martin méritait bel et bien ce contrat, a-t-il rappelé. On devait alors composer avec un budget serré à Tampa et chaque investissement devait être approuvé par la haute direction.»

Athlète d’exception

Les attaquants mesurant moins de 6 pieds n’étaient pas très recherchés dans ces années-là. St-Louis faisait à peine 5 pieds 8 pouces.

«Les équipes de la LNH n’avaient pas l’habitude de repêcher des joueurs mesurant moins de 6 pieds 1 pouce, a reconnu Dudley. Les dépisteurs refusaient de tenir compte du fait que St-Louis, malgré sa petite taille, avait des jambes tout en puissance.

«C’était un patineur explosif, mais il était surtout un joueur animé par un désir de vaincre sans pareil. Il avait du feu dans les yeux, comme Tiger Woods à ses meilleures années. St-Louis fait partie de la catégorie des athlètes d’exception.»

Coup de fil apprécié

Malheureusement pour lui, Dudley n’était plus en poste lorsque le Lightning a remporté la coupe Stanley au printemps 2004. Il fut néanmoins reconnu comme ayant été l’architecte de cette équipe championne.

Dudley conserve également de très bons souvenirs de St-Louis, l’homme.

«Lorsqu’il a signé son premier contrat lucratif, en 2005, il a pris la peine de me donner un coup de fil pour me remercier de lui avoir fait confiance cinq ans plus tôt, a-t-il indiqué. C’est un bon gars, qui ne s’est jamais pris pour une vedette, même s’il en était ­devenu une.

«J’ai côtoyé de grands joueurs au cours de mes 40 années passées dans le monde du hockey, et Martin St-Louis sera toujours l’un de mes favoris», a conclu Dudley, l’un des hommes de confiance de Marc Bergevin.