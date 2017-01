TALLARD, Jean



Le 9 janvier 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé Jean Tallard.Il laisse dans le deuil ses soeurs Huguette et Jocelyne, son frère Bernard, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier dès 13h en l'église St-Philippe-de-LaPrairie, (2750, boul. Édouard XII), suivi des funérailles à 14h.7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.com