Êtes-vous créatif?

Certains vous diront que la créativité n’est pas payante. Pourtant, si l’on regarde de plus près, la créativité peut être une source de succès.

Dan Pallotta, un expert en matière d’innovation dans le secteur caritatif et un entrepreneur social, a écrit dans la Harvard Business Review : « La créativité vient d’un désir de contribuer à la vie des autres, soit en introduisant quelque chose de nouveau qui améliore la qualité de leur vie ou en montrant aux gens que quelque chose considéré comme impossible est en fait possible. »

Quels sont les traits de personnalité liés à la créativité?

Vous êtes curieux

Vous vous posez sans arrêt des questions et vous cherchez les réponses. Apprendre ne vous fait pas peur. Bien au contraire, l’apprentissage vous permet de devenir de plus en plus créatif.

Vous êtes flexible

Votre flexibilité peut vous servir lorsqu’il y a des problèmes à résoudre. Votre créativité vous permet de voir les choses sous différents angles et de trouver la solution adéquate.

Vous êtes inspiré

La moindre chose vous inspire. Un objet ordinaire peut vous paraître beau et grandiose, et déclencher en vous une grande créativité. Vous êtes à l’affût des nouveautés et des choses qui vous entourent. Les lieux même les plus anodins, comme lorsque vous rendez visite à votre coiffeur, peuvent vous inspirer.

Vous êtes complexe

Il ne faut pas vous mettre dans une case. Vous n’êtes pas du genre à suivre le troupeau. Vous aimez les différences et pour vous, chaque personne a sa personnalité propre. Intégrer une caste, très peu pour vous!

La créativité accroît les chances de succès. Ne laissez personne vous dire que vos idées sont impossibles à réaliser. Plus vous aurez confiance en vous et plus votre créativité vous conduira vers vos rêves. Laissez aller le créateur en vous!