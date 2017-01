Eugenie Bouchard s’incline en demi-finale au tournoi de Sydney

SYDNEY - Le bon parcours de la Québécoise Eugenie Bouchard s’est terminé en demi-finale au tournoi de Sydney, jeudi, en vertu d’une défaite subie aux mains de la Britannique Johanna Konta en deux manches de 6-2 et 6-2.

Alors qu’elle était parvenue à disposer de la 27e raquette mondiale Anastasia Pavlyuchenkova mercredi et de la sixième joueuse mondiale Dominika Cibulkova mardi, Bouchard n’est pas parvenu à répéter ses exploits face à la dixième joueuse du circuit.

La Québécoise s’est inclinée en à peine 1 h 10 de jeu.

Eugenie semblait pourtant bien se tirer d’affaire en début de première manche.

Toutefois, alors que les deux joueuses étaient à égalité 2-2, Konta a pris l’ascendant et n’a plus jamais été inquiétée.

Excessivement efficace au service face à Pavlyuchenkova, la Canadienne s’est retrouvée démunie face à Konta en n’obtenant que 43 % de ses points au premier service et 29 % au deuxième.

Bouchard n’a réalisé aucun as et n’a remporté que 38 des 102 échanges de la partie. Johanna Konta a maintenant rendez-vous en finale avec la troisième raquette mondiale Agnieszka Radwanska, qui a disposé plus tôt jeudi de Barbora Strycova en deux manches de 6-1 et 6-2.

Le tournoi de Sydney était le dernier au calendrier d’Eugenie avant le début des Internationaux d’Australie, premier tournoi du grand Chelem de la saison.