SAVARD, Pauline



À l’hôpital St-François d’Assise de Québec, le 7 janvier 2017, à l’âge de 75 ans, est décédée Mme Pauline Savard, épouse de M. Jean-Louis Savard. Fille de feu Joseph Savard et de feu Yvonne Jutras, elle demeurait à Château-Richer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François Gariepy (Shelley Finnen), Michel Gariepy (Josée Carbonneau), Chantal Gariepy (Yves St-Amour), Sylvain Gariepy (Sandra Gagné); ses petits-enfants : Jean-Philippe, Antoine, Maxime et Alexandra. Elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances à :7679 BOUL. TACHEREAUBROSSARD, QCle vendredi 20 janvier 2017 de 19h à 22h ainsi que samedi 21 janvier de 12h à 14h. Une liturgie de la parole aura lieu en présence des cendres à la chapelle du Complexe funéraire à 14h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel de l’hôpital St-François d’Assise pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU ( Hôpital St-François d’Assise) ( 10 rue de l’Espinay, Québec, Qc, G1l 3L5)Pour rendre hommage à Mme Savard, nous vous invitons à visiter notre site internet au www.dignitequebec.com. Pour renseignements, téléphone: 450-463-1900 ou télécopieur: 450-676-6520.