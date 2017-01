AUBIN, Fleurette née Brunet



À Laval, le 8 janvier 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Fleurette Brunet, épouse de M. André Aubin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Lise, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle a rejoint son fils Serge et tous ceux qu'elle aimait.Elle sera exposée le dimanche 15 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h au;7070 BOUL. DES MILLES-ILESST-FRANÇOIS, LAVALLes funérailles auront lieu le lundi 16 janvier 2017 à 11h en l'église St-François-de-Sales et le salon ouvrira dès 9h30 ce jour même.L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.