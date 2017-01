Fiat Chrysler prépare une Challenger encore plus puissante

FCA fait les manchettes.

Commençons par le bon côté. Le constructeur va ce printemps inaugurer au Salon de New York (du 14 au 23 avril 2017) une version encore plus puissante que le duo Challenger-Charger en version SRT Hellcat de 707 ch; la Demon.

Et c’est par une vidéo d’animation que l’on découvre la chose, la bête, si on peut dire. Enfermée dans une cage, la bête se libère et se transforme pour reprendre la tête de félin qui orne les produits Dodge de la série.

En somme, Dodge veut ressusciter la variante appelée Demon des Dodge Dart 1971-72. Pour le Salon de Genève de 2007, Dodge avait concocté un prototype coupé décapotable Demon qui n’a pas eu de suite.

Attendez-vous à une sportive musclée deux portes à toit dur. Croisez les doigts pour que cette bête dispose du rouage intégral à quatre roues motrices de la Challenger GT pour transmettre toute cette puissance au sol. Pour l’instant, c’est tout ce que l’on peut imaginer.

Pour l’événement, Fiat Chrysler mettra en ligne d’ici le Salon de New York une série de vidéos promos sur un site dédié : http://www.ifyouknowyouknow.com.

À suivre.