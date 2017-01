Heureux sans le perfectionnisme

Avez-vous déjà pleuré en terminant deuxième? Si vous répondez « oui » à cette question, c’est que vous êtes un perfectionniste. Pourtant, on peut très bien réussir dans la vie sans chercher à atteindre la perfection.

Nous vivons dans une société qui utilise les mots « parfait » ou « perfection » avec un ton d’admiration comme s’il s’agissait du Saint-Graal. Mais savez-vous à quoi ressemble la perfection? Faut-il vraiment regarder les moindres détails jusqu’à en devenir obsédé? La perfection n’existe pas. C’est une illusion, et on ne peut jamais l’attraper.

En demeurant perfectionniste, vous ne vivez pas l’instant présent, et la qualité de votre travail finit par en pâtir. Être un perfectionniste prend du temps et de l’énergie qui pourraient servir ailleurs. Vous passez à côté de certaines occasions et vous finissez par devenir malheureux.

Dans une recherche parue dans la revue de l’Association américaine de psychologie, le psychologue Gordon Flett, professeur à l’Université York, affirme que la perfection peut devenir destructrice, allant jusqu’au risque de suicide. La recherche confirme également que les personnes réussissant dans un domaine n’aspirent pas à la perfection. Voici quelques conseils pour rester maître de votre destin.

Apprenez à avoir le sens de l’humour

Devant des situations parfois un peu embarrassantes, l’humour permet de passer à travers des épreuves sans provoquer de drame. Pleurer ne changera pas les choses, alors autant en rire!

L’erreur est humaine

Tout le monde peut faire des erreurs, cela fait partie de la vie et ce n’est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, les erreurs vous amèneront vers un niveau d’excellence. On apprend de ses erreurs. Le but est d’en comprendre les raisons pour ne pas les reproduire.

Équilibrez votre vie

Aménagez votre journée de manière à supprimer le stress. Accordez-vous des pauses, car elles vous permettront d’améliorer votre créativité et d’accroître votre productivité.

Déléguez

Même si vous avez l’impression de tout devoir réaliser vous-même pour atteindre la perfection, souvenez-vous que vous n’êtes pas tout seul. N’hésitez pas à demander de l’aide. Les gens qui travaillent avec vous détiennent les compétences nécessaires à l’atteinte de vos objectifs.

Soyez fier de vos accomplissements

L’une des plus hautes récompenses dans un travail passe par le sentiment du devoir accompli. Célébrez lorsque vous terminez un travail et que l’on vous a félicité. Profitez des fruits de votre dur travail.

Ne prenez pas les choses personnellement

Les perfectionnistes ont tendance à prendre les critiques d’une manière personnelle. Servez-vous de la critique pour rebondir et relever des défis.

Prenez des risques

Arrêtez de tergiverser. Prenez des risques. Car au fond, que risquez-vous? Pas grand-chose si l’on regarde de plus près. Au contraire, si vous attendez trop pour oser, il risque d’être trop tard!

La perfection n’apporte pas le bonheur. Surtout, ne confondez pas l’excellence et la perfection, car la première n’est pas tributaire de la deuxième. Pour être heureux, il faut être fier de soi. S’assurer d’avoir confiance en soi; voilà le maître mot!