Ignacio Piatti va rester à Montréal

LOS ANGELES | Qu’on se le tienne pour dit, Ignacio Piatti sera à Montréal pour l’ouverture du camp d’entraînement.

«C’est correct, il est avec nous. Je ne m’occupe jamais des rumeurs», a mentionné le directeur technique montréalais Adam Braz.

Rencontré jeudi en marge du camp d’évaluation des joueurs admissibles au repêchage de vendredi après-midi, Braz a souligné que le dossier est loin d’être aussi compliqué que celui de Didier Drogba, il y a un an.

Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs envoient Piatti en ­Argentine en vertu d’un transfert au club Boca Juniors.

Il a même été question d’une rencontre entre le joueur étoile et le président du club, Joey Saputo, la semaine dernière, pour négocier son départ.

Il reste une saison au contrat du milieu de terrain argentin de 31 ans qui a récolté 17 buts et 6 aides en 32 matchs l’an passé.

Bernier : imminent

Un autre cas que Braz doit régler, c’est celui du capitaine Patrice Bernier, qui n’a plus de contrat.

«C’est imminent», s’est contenté de dire Braz.

Braz et Saputo doivent rencontrer les médias lundi prochain. Parions qu’on officialisera le retour du vétéran de 37 ans.

Bernier risque de revenir en vue d’une saison pour ensuite occuper un poste au sein de l’organisation.

Des dossiers

L’Impact a été plutôt tranquille depuis le début de la saison morte. Il a acquis Chris Duvall du Minnesota pour compenser la perte de Donny Toia lors du repêchage d’expansion et ce n’est pas mal tout.

«On est contents de l’effectif qu’on a. Le cœur du groupe est de retour, et c’est important.

«On essaie toujours d’améliorer l’effectif, mais on cherche à avoir plus de profondeur à certaines positions.»

Mais il ne faut pas s’attendre à ce que Thiago Motta ou Panagiotis Kone ­fassent partie des acquisitions.

«C’est sûr que plus nous devenons gros, plus il y a des rumeurs qui vont sortir, a reconnu Braz. On vit bien avec ces rumeurs, mais il n’y a pas toujours de la vérité dans ça.»

N’empêche que si l’on tient compte de l’arrivée de Blerim Dzemaili cet été, l’effectif compte 24 joueurs. C’est donc qu’il reste quatre postes à combler.

Crépeau deuxième

Les principaux changements de ­l’entre-saison ont eu lieu dans le ­département des gardiens de but.

On a notamment remplacé Youssef Dahha par Jack Stern comme ­entraîneur.

Mauro Biello a par ailleurs laissé savoir que Maxime Crépeau occupera un rôle plus important cette saison même si on a fait signer un contrat d’une saison à Eric Kronberg, il y a quelques jours.

«Maxime devient le numéro deux cette année, a confirmé l’entraîneur-chef. Kronberg est de retour comme troisième et il aura aussi des fonctions comme entraîneur.

«Quand on voyage, il y a sept ou huit joueurs qui n’accompagnent pas l’équipe et une de ses fonctions sera de gérer leurs entraînements.»