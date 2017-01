Il dérobe près de 30 000$ pour se payer des escortes

Un commis à la comptabilité a fraudé son employeur et un partenaire de celui-ci de près de 30 000 $ en sept mois pour fréquenter des escortes.

Martin Bouchard, 39 ans, a eu la confiance de Location d’outils Simplex sur le boulevard du Royaume à Chicoutimi et travaillait plus tard que les autres à la comptabilité pour, supposément, accomplir plus de besogne. Il en a profité pour le frauder jusqu’à ce qu’il soit découvert et congédié.

Le fraudeur a rencontré un psychiatre, puis une sexologue en pratique privée et invoqué un problème de santé mentale au moment des représentations sur sentence, hier, au palais de justice de Chicoutimi. Selon l’avocat de la défense, Me Jean-Marc Fradette, Bouchard avait un tel besoin d’affection et de réconfort en raison d’une enfance difficile et d’un physique ingrat, qu’il devait payer pour attirer l’attention des femmes.

DÉVIANCE

Une sexologue a accrédité cette déviance comme étant un facteur déterminant de son comportement.

L’avocat a déclaré que «ce qui lui manquait le plus, c’était de l’amour, du réconfort et de l’attention». La démarche thérapeutique entreprise par son client lui a fait comprendre qu’il ne réglerait pas sa déviance en «payant des filles pour lui dire qu’il est beau et qu’il est fin».

Martin Bouchard a aussi pris conscience qu’un fraudeur ne se retrouvera jamais d’emploi en comptabilité et qu’il vaut mieux acquérir une formation d’ouvrier pour retourner éventuellement sur le marché du travail.

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES

Le juge Jean Hudon de la Cour du Québec a reconnu les efforts de réhabilitation de Bouchard et a accepté une suggestion de 240 heures de travaux communautaires faite par la défense, bien que cette sentence lui paraisse «en bas de la fourchette» de la jurisprudence pour un délit punissable d’une peine minimale de 14 ans de pénitencier.

Il a qualifié sa progression de «très grande prise en main au niveau de votre lubie envers la gent féminine».

La procureure de la Couronne, Me Marie-Josée Hamelin-Gagnon avait suggéré 90 jours d’incarcération et demandé une ordonnance de remboursement à Simplex et au partenaire de l’entreprise.