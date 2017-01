Le gardien Michael McNiven est en feu depuis qu'il a été retranché d'Équipe Canada junior

Sept départs, sept victoires, sept buts accordés.

Alors que la formation canadienne échappait la médaille d'or aux mains des Américains lors du Championnat mondial de hockey, l'un de ses invités au camp dominait la Ligue junior de l'Ontario.

Retranché avant le début des matchs préparatoires d'Équipe Canada junior, le gardien de but Michael McNiven s'est depuis dressé tel un mur devant la cage de l'Attack d'Owen Sound.

Résultat, l'espoir du Canadien a remporté ses sept départs depuis son retour du camp, maintenant au passage une moyenne de buts alloués de 1,04 ainsi qu'un taux d'efficacité de 0,959.

Il a accordé plus d'un but à seulement deux reprises en plus de récolter deux blanchissages.

Son succès lui a même attiré des éloges du coloré animateur Don Cherry. Ce dernier a même dit qu'il était aussi bon que Carey Price au même âge!

À ses 16 derniers matchs, le portier de 19 ans a maintenu une fiche de 14 victoires et deux revers. Son rendement exceptionnel a fait en sorte de le propulser au sommet de deux catégories importantes parmi les statistiques de la OHL.

--

Il occupe également le deuxième rang au chapitre des victoires et des jeux blancs.

Un joueur non repêché, McNiven avait impressionné la direction du Tricolore lors du camp de perfectionnement de l'équipe en 2015. Son camp avait pris fin avec la signature d'un contrat de trois avec le CH.

Avec Charlie Lindgren et Zachary Fucale, on peut dire que la banque d'espoirs du Canadien au niveau des gardiens de but est bien garnie.