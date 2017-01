Le repêchage 2017 de la MLS ne sera pas une grande cuvée

LOS ANGELES | Il ne faut pas s’attendre à une grande cuvée lors du repêchage de la MLS, dont les deux premières rondes auront lieu vendredi après-midi en Californie.

Il n’y aura certainement pas de Cyle Larin. On ne verra sans doute pas non plus les 10 premiers joueurs repêchés avoir un certain impact dès leur première saison comme ce fut le cas l’an passé.

«Les sept ou huit premiers choix ont joué de façon régulière et ça diminue après», a soutenu Mauro Biello.

«C’est comme ça chaque année avec le développement des académies, ça devient de plus en plus difficile de trouver des joueurs», a ajouté l’entraîneur-chef de ­l’Impact.

Choix tardif

Même si on sait que l’Impact ne casse jamais rien au repêchage, ça risque d’être encore plus vrai cette année.

«Il y a de bons joueurs, mais c’est sûr qu’on a le 19e choix, admet Biello. On doit suivre beaucoup de joueurs et qui sera disponible à ­notre position.»

Comme quoi un beau parcours en séries éliminatoires vient avec un petit désagrément.

L’Impact aura également le 19e choix au second tour, le 41e au total.

Le Bleu-blanc-noir a eu la main heureuse en deuxième ronde l’an passé avec la sélection de Michael Salazar.

«Salazar est le joueur repêché en deuxième ronde l’an passé qui a joué le plus», a souligné Biello.

Les jeunes

Biello semble vouloir miser sur les joueurs de l’académie mis sous contrat l’an passé, soit Ballou Jean-Yves Tabla, David Choinière et Louis Béland-Goyette.

«On est très contents de nos jeunes joueurs. On a eu des signes l’an passé, notamment dans le match contre la Roma.

«Ballou s’est entraîné avec nous en fin de saison et il a bien fait, il a beaucoup de talent.»

L’intention est de leur donner de plus en plus de responsabilités, un peu comme on l’a fait avec Salazar en 2016.

«L’idée est de les amener avec l’équipe et de faire en sorte qu’ils se battent pour avoir des minutes.

«On veut pousser David, Ballou et Louis comme on a poussé ­Salazar l’an passé. On veut les ­préparer afin qu’ils deviennent éventuellement des partants.»