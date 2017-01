Les mensonges que votre tête vous dit à propos des changements

Aimeriez-vous changer vos habitudes facilement? En avez-vous assez d’accumuler les résolutions abandonnées?

Pour atteindre enfin vos objectifs, suivez notre processus et attaquez-vous au responsable : votre tête, championne de la démotivation!

1. Adieu mauvaises excuses

Premièrement, vous devez vous convaincre. Refusez les raisons de ne pas modifier votre routine. En affirmant que votre vie est plus occupée ou plus compliquée que celle des autres, vous vous autorisez à rester dans votre zone de confort. Prenez exemple sur une personne qui a accompli un exploit malgré sa situation compliquée, comme Terry Fox! Nous pouvons tous nous améliorer. C’est une question de volonté.

2. Devenir un superhéros en gardant les pieds sur terre

Votre esprit vous dit que vous n’y arriverez pas, que ce sera trop long? Misez sur la patience et la constance. Un pas à la fois! Il suffit de se fixer des sous-objectifs précis et des moyens pour y parvenir. Combien? Comment? D’ici quand? D’après la psychologue Heidi Grant Halvorson, il est également primordial d’anticiper les difficultés et de les accepter pour mieux les surmonter.

3. C’est maintenant ou jamais

Lancez-vous! À moins d’être réellement épuisé, n’écoutez pas la petite voix qui vous incite à procrastiner et à remplacer votre projet par une soirée de télévision avec un bol de croustilles. Préparez des arguments pour la contredire le moment venu. Votre bien-être doit l’emporter sur votre paresse passagère.

En fin de compte, avec un peu d’effort, changer est possible. La clé? Connaître les manœuvres de l’esprit et les déjouer, encore et encore...