Entre les réunions, les devoirs du plus jeune et les autres obligations de la vie moderne, le temps consacré à la préparation des repas semble fondre comme neige au soleil. Et pour une femme occupée comme Clodine Desrochers, pas question de passer 5 heures derrière les fourneaux! Dans Ma cuisine express, l’animatrice propose une série de recettes aussi appétissantes que faciles à préparer.

Après s’être éloignée quelque temps de la cuisine, Clodine Desrochers­­ remet son tablier avec la sortie d’un premier livre de recettes­­, confirmant le retour de l’animatrice aux yeux pers dans le paysage culinaire québécois.

«L’émission Quelle histoire! et l’écriture de mon roman m’ont appris­­ d’autres façons de faire le métier, révèle-t-elle. Puis, les gens me demandaient souvent quand j’allais sortir mon livre de cuisine. Après 13 années de présence dans la cuisine des gens avec mes quotidiennes et mon magazine, je pense que c’était la suite logique.» Quelques semaines plus tard, elle passait une audition pour Espace Découverte, qu’elle coanime désormais avec Giovanni Apollo sur les ondes de V. Chassez le naturel, et il reviendra au galop. Photo courtoisie

Ma cuisine express puise principalement dans le répertoire personnel et familial de Clodine Desrochers­­. Premier constat, la majorité des recettes ne requièrent pas plus de 30 minutes de préparation et de cuisson. «Je propose des plats qui reflètent ma réalité et celle­­ de bien des gens. Après le travail­­, vient toujours la question: qu’est-ce qu’on mange pour souper? Il faut que ce soit simple à préparer­­, que les enfants terminent leur assiette et qu’idéalement, il en reste pour faire des lunchs le lendemain­­.»

Sans réinventer la roue, Ma cuisine­­ express présente une centaine d’idées recettes simples à préparer­­, dont la plupart des ingrédients se trouvent probablement déjà dans votre frigo. Ainsi les ­restants de fondue se transforment en sauté de bœuf et de légumes au gingembre. Le poisson cuit et la ­purée de pommes de terre de la veille peuvent faire de savoureuses croquettes.

Le plaisir avant tout

Chaque section du livre propose aux lecteurs quelques suggestions d’accords mets et vins du sommelier Jean-Louis Doucet. «Tous les vins présentés se trouvent à la SAQ et sont abordables», commente Clodine Desrochers.

Le livre réserve aussi un bel espace­­ à plusieurs plats réconfortants, à déguster alors que les ­journées raccourcissent. La soupe d’hiver à la bière, la crème de ­tomates et de carottes au Oka ou encore le pouding aux bleuets sont d’excellents candidats pour ­accompagner les longues soirées hivernales. Enfin­­, l’animatrice se permet l’emploi de quelques ­aliments santé qui ont la cote ces temps-ci, comme le quinoa ou le chou kale. Ceci dit, la femme refuse qu’on lui appose toute­­ étiquette.

«Ce n’est pas un livre de cuisine santé. Même si je fais beaucoup de place aux légumes­­ et que je surveille le gras, le plaisir doit rester là. J’ai toujours été gourmande. Dès mon enfance, j’étais curieuse d’essayer de nouvelles saveurs. Je me souviens qu’à 12 ans, j’ai demandé à mes parents­­ de m’amener au restaurant Kobe pour ma fête!»