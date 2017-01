Peliwo trime dur mais l’emporte

PLANTATION, Floride | Dans un match âprement disputé, Filip Peliwo a vaincu le Bélarusse Hleb Maslau en deux manches.

Peliwo l’a emporté par la marque de 7-6 (7-2) et 7-5 et il affrontera maintenant le Hongrois Peter Nagy en quart de finale. La raquette de Vancouver a notamment sauvé quatre balles de manche au premier set, lui qui tirait de l’arrière 4-2 avant de briser son rival au septième jeu pour revenir dans le coup.

«Ce fut une dure bataille, a-t-il résumé. J’ai mieux frappé que lors de mon premier match. Je suis resté fort mentalement dans les moments plus difficiles. Au bris d’égalité, j’ai élevé mon jeu d’un cran et j’ai été agressif. Mon adversaire était plus nerveux et j’ai pu le briser rapidement.»

Premier gain en double

Au deuxième set, les deux joueurs sont aussi demeurés au coude à coude. «Je n’ai pas réussi à tirer profit de mes balles de bris, ce qui fait que la bataille a duré jusqu’à la fin, a-t-il expliqué. J’ai finalement réussi à le briser au 11e jeu avant de conclure avec un coup gagnant pour remporter le match.»

Absent de la compétition depuis quatre mois, l’ancien vainqueur de Wimbledon et du US Open chez les juniors en 2012 est-il surpris de son parcours à Plantation?

«Ce n’est pas inespéré, a-t-il affirmé. À chaque tournoi, mon objectif est de me rendre loin dans le tableau. C’est certain que lorsque tu reviens au jeu après une longue absence, c’est difficile de prévoir comment les choses vont aller. Je joue actuellement bien et je me sens bien physiquement. Je peux donc espérer me rendre loin.»

Après avoir profité d’un forfait, mercredi, lors de leur premier match parce que l’un de leurs adversaires était malade, la paire canadienne a fait ses débuts en double, jeudi.

Auger-Aliassime et Peliwo ont défait les Brésiliens Gabriel Decamps et Ricardo Hocevar par la marque de 4-6, 6-3 et 10-2 pour la demi-finale.