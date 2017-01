Pierre-Luc Dubois se charge des Remparts

Les nouvelles acquisitions de l’Armada de Blainville-Boisbriand ont fait sentir leur présence jeudi soir pour mener l’équipe à une convaincante victoire de 4-1 sur les Remparts de Québec au Centre Vidéotron.

Pierre-Luc Dubois a mené l’attaque de l’équipe avec un but et deux aides tandis qu’Alex Barré-Boulet a inscrit son premier point, une aide, dans son nouvel uniforme. Dubois, qui a été nommé la première étoile de la rencontre, compte six points en deux parties depuis qu’il s’est joint à l’équipe de Joël Bouchard.

Bonne chimie

Employé au centre d’Yvan Mongo et Alexander Katerinakis, Dubois a ouvert la marque en première période sur un tir sans angle qu’Evgeny Kiselev aimerait probablement revoir. Il a ensuite ajouté des aides sur les buts d’Alexandre Alain et de Mongo.

«Pierre-Luc joue bien et de la bonne façon. Ce n’est pas juste les points. Je trouve que des gars qui n’ont pas eu de points ce soir ont joué un très bon match. On a créé de l’offensive et la chimie sur nos trios a été bonne», a mentionné Bouchard après le match.

D’ailleurs, après sept défaites d’affilée, l’Armada remportait jeudi une quatrième victoire de suite. Du côté des Remparts, il s’agissait d’une sixième défaite à leurs sept dernières parties.

Premier vingt difficile

De l’autre côté, les Remparts ont connu une première période difficile devant leurs partisans. Au premier vingt seulement, l’Armada a décoché 14 lancers sur Evgeny Kiselev contre seulement deux en direction de Samuel Montembeault, le deuxième venant avec moins de deux minutes à faire à l’engagement. Boisbriand en a profité pour prendre les devants 2-0.

«C’est une belle machine de hockey, a concédé Philippe Boucher. Montembeault est solide et leur groupe de six à l’arrière fait partie des meilleurs de la ligue. On a vu la différence que Dubois peut faire. Toutefois, on n’a pas décollé en première période et c’est ce qui nous a fait mal. Après ça, on a compétitionné, mais une punition d’indiscipline nous a coûté», a-t-il ajouté en parlant de la pénalité pour rudesse à Mathieu Ayotte en fin de deuxième qui a mené au troisième but de l’Armada, celui de TJ Melancon.

Armada: une vedette qui regarde vers l’avenir

L’amertume de la défaite en finale du Championnat mondial de hockey junior ne s’est peut-être pas complètement estompée, mais Pierre-Luc Dubois regarde vers l’avenir et son prochain objectif n’est rien de moins que d’aider l’Armada de Blainville-Boisbriand à remporter la Coupe du Président.

Joël Bouchard a réalisé deux gros coups lors de la dernière période de transactions, en ajoutant Dubois et Alex Barré-Boulet. Ces deux acquisitions ont automatiquement placé l’Armada parmi les équipes favorites pour remporter les grands honneurs.

Mais Dubois ne se présente pas avec sa nouvelle formation dans le but d’engraisser sa fiche personnelle et ne ressent pas de pression pour faire gagner son équipe, qui, pour faire son acquisition, a cédé Mathias Laferrière, un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde.

«Je suis un gars qui veut gagner. Je ne veux pas juste jouer, je veux avoir un impact dans le match. Le prix payé par l’Armada pour m’acquérir m’importe peu. Je vais travailler fort, qu’ils aient payé la lune ou rien du tout pour m’avoir. On a une super bonne équipe et je veux l’aider à gagner.

«On en parlait dans l’autobus [en direction de Québec, jeudi] et on est tous vraiment excités. On sent qu’il y a quelque chose qui commence à s’établir ici.»

Repos mérité

Après l’excitation d’atteindre la finale du Mondial junior, puis la déception de s’incliner en finale face aux États-Unis en tirs de barrage, Dubois a obtenu de Joël Bouchard la permission de prendre quelques jours de congé pour aller visiter ses parents à Winnipeg, où son père Éric est entraîneur adjoint du Moose du Manitoba, le club-école des Jets de Winnipeg. Ce dernier était toutefois à l’extérieur, à Tucson, en Arizona, avec l’équipe.

«Ça a été dur physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. De remporter une grosse victoire en demi-finale un jour, puis de vivre une défaite crève-cœur en finale le lendemain, c’était dur. Relaxer un peu, ça fait du bien. Quand je suis tenu à l’écart de la glace pendant quelques jours, je suis très excité de revenir. Ça va être bon pour le reste de la saison.»