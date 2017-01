Portrait : les troubles anxieux

La Fondation des maladies mentales estime qu’un tiers de la population québécoise souffre d’un trouble de l’anxiété.

Phénomènes complexes et subjectifs, les troubles anxieux demeurent difficiles à définir, et de nombreuses personnes atteintes ne sont pas traitées. Il existe plusieurs types de troubles de l’anxiété avec des conséquences plus ou moins graves sur la santé mentale.

Le trouble d’anxiété généralisé (TAG)

Le TAG est caractérisé par l’inquiétude persistante, excessive et irréaliste sur des choses de tous les jours. L’apparition de ce trouble d’anxiété peut être due à des responsabilités professionnelles, financières ou familiales trop exigeantes. Des symptômes comme la fatigue, l’irritabilité, les maux de tête et les tremblements peuvent survenir avec un trouble d’anxiété généralisé.

Trouble panique et agoraphobie

La personne atteinte d’agoraphobie craint les lieux publics comme les parcs, les cinémas ou les épiceries. Elle peut être prise d’une crise de panique soudaine caractérisée par des symptômes tels que des palpitations cardiaques, une transpiration excessive ou des engourdissements. Ce trouble entraîne une impression de perte de contrôle de soi et une sensation d’oppression extrême.

Les phobies

Avoir peur est normal pour tout être humain. Il s’agit d’un mécanisme de défense du corps humain pour assurer sa survie. Toutefois, les phobies sont plus problématiques et touchent environ 10 % de la population québécoise. Il existe deux sortes de phobies : la phobie spécifique, comme la peur des serpents, et la phobie sociale, où la personne souffre de la peur de se sentir embarrassée par le jugement des autres.

N’hésitez pas à consulter si vous ressentez l’un des symptômes décrits dans cet article. Un médecin peut vous aider à vous sentir mieux et plus fonctionnel dans votre vie.