Rentrée télé: un beau programme

Depuis lundi, je visionne les nouvelles émissions ou les suites. Voici mon premier bilan...

Votre beau programme

Cette émission me fait penser à un buffet dans un tout-inclus. On prend des plats à droite et à gauche, qui sont peut-être bons séparément, mais qui, réunis dans l’assiette, n’ont rien à voir ensemble. De la lasagne avec un demi-homard, du gâteau au chocolat au milieu de l’assiette et des sushis à côté des côtes levées .

On comprend que Véro a assemblé tous les éléments de son émission juste sur la base de « Je like » mais l’assiette est indigeste. Comment peut-on passer d’un sketch loufoque avec Guylaine Tremblay à une histoire de famille intime, à une numéro de stepettes à une discussion plate avec Jean-Serge au sujet de la fin du monde ? Rapport ?

Et quelle drôle d’idée de commencer l’émission avec une interminable histoire de don de voiture !

On aime Véro mais « On met tout ensemble des trucs que Véro aime ou aime faire », ce n’est pas un concept d’émission.

Les pays d’en haut

De la haute voltige. Encore meilleur qu’avant. Les comédiens sont encore fabuleux (Anne-Élisabeth Bossé délirante, Antoine Bertrand truculent, etc.) mais il y a un petit je ne sais quoi de plus dans cette saison. Les rapports entre Donalda et Séraphin sont finement racontés, les revirements sont bien amenés. Les personnages n’ont jamais été si bien éclairés, au sens propre comme au figuré.

L’heure bleue

Dieu que Céline Bonnier est une grande comédienne ! Cette femme m’a fait craquer dans son rôle de mère qui culpabilise à l’os. Les cinq dernières minutes de l’épisode d’une heure trente m’ont scié les jambes. Oui, c’est une série qui prend son temps, un peu comme Bloodline pour ceux qui l’ont vue. On s’installe petit à petit dans l’intrigue. Mais je vois mal comment on pourrait régler la mort tragique d’un enfant en deux coups de cuiller à pot.

Deuxième chance

Une belle surprise. Sur papier, je ne pensais pas que le concept pourrait fonctionner avec ces deux co-animateurs : Lagacé trop cérébral pour une émission « sortez vos mouchoirs » et Orsini pas assez « enquêteuse » pour une émission qui demande du travail d’investigation journalistique. Mais, donnez-leur une chance... ça fonctionne ! Cette série redonne vraiment foi en l'humanité, en des valeurs de rédemption, de compassion, de bienveillance. Et on a beau trouver que les criminels sont des pourris qui ne méritent que les années de prison auxquelles ils sont condamnés, il faut admettre que d’obtenir le pardon de leurs victimes, ça permet de tourner la page.

District 31

Vous savez déjà à quel point je suis accro cette série. Mais j’avoue que la nouvelle saison a commencé en lion. Les rebondissements se suivent et ne se ressemblent pas. On est tenu en haleine sans arrêt. Et les comédiens sont si fabuleux qu’on oublie leur maudite tasse de café omniprésente. Mention spéciale à Mario St-Amand, délicieusement baveux avec Patrick Labbé.