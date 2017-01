Style au passage: Mélissa

Il y a quelques jours, j’ai assisté à un mariage et j’ai tellement aimé la robe de la mariée que je devais vous la montrer! Je commence par la ceinture de type tuxedo, qui marque joliment la taille et qui est très tendance dans les collections Bridal. On l’a notamment vue chez Marchesa et Pronovias. Il est aussi intéressant de noter ­l’absence de fioritures et, surtout, la présence de poches, ce qui rend la robe très moderne! On remarque cette dernière tendance depuis quelques saisons déjà, mais elle est de plus en plus ­présente. Cette année, on a vu des poches chez Naeem Khan, Reem Acra et Oscar de la Renta! Et ce n’est pas uniquement dans les collections mariage qu’elles se démarquent. Delpozo nous en a également proposé dans son dernier défilé printemps-été 2017... et on aime!