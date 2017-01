Supplémentaire pour Another Brick In The Wall

Après avoir vu s’écouler plus de 17 000 billets pour les représentations de l’opéra Another Brick In The Wall, l’Opéra de Montréal annonce la tenue d’une nouvelle supplémentaire, le 27 mars.

Inspirée de l’œuvre légendaire de Roger Waters, The Wall, cette création de l’Opéra de Montréal, qui s’inscrit dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, mettra en lumière le talent de plusieurs artistes d’ici, dont celui du metteur en scène Dominic Champagne et du compositeur Julien Bilodeau.

Rappelons que cette adaptation, menée par le baryton Étienne Dupuis dans le rôle principal de Pink, une rockstar déchue, mettra en vedette huit solistes, 48 choristes et 70 musiciens.

La grande première d’Another Brick In The Wall aura lieu à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 11 mars prochain. Plus de détails à l’adresse anotherbrickmtl.com.