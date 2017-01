Un militaire accusé d'agression sexuelle plaide coupable à une accusation réduite

Une autre accusation d'agression sexuelle a été abandonnée contre un militaire, qui a plaidé coupable à un chef de conduite déshonorante, mercredi à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.

Alors que les Forces armées canadiennes répètent qu'ils prennent «très au sérieux toutes les allégations d’inconduite sexuelle», au moins quatre procès en cour martiale se sont terminés dans des circonstances similaires depuis le mois de novembre dernier.



Le dernier en liste, mercredi, concerne le sous-lieutenant Antoine Brunelle qui a été condamné à verser une amende de 3000 $ en plus de recevoir un blâme.

Le militaire a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite déshonorante lors de son procès devant la cour martiale.



L’accusation était liée à un incident envers une autre militaire survenu à Gagetown en novembre 2014.



Le 4 janvier dernier, un militaire a été déclaré non coupable par la cour martiale d'avoir agressé sexuellement une autre membre des Forces armées canadiennes.



Les accusations contre le caporal-chef Dustin Jackson étaient liées à l’agression sexuelle alléguée d’une militaire à Ottawa en octobre 2011.



Le caporal-chef Jackson a été acquitté à Gatineau du chef d’accusation d’agression sexuelle et acquitté également du chef d’accusation de conduite déshonorante.



En décembre, un autre militaire a obtenu une suspension d'instance pour une accusation d’agression sexuelle après avoir plaidé coupable à un chef de conduite déshonorante.



Au début du mois de novembre 2016, un major de la base militaire de Valcartier a plaidé coupable de conduites déshonorantes pour avoir notamment empoigné le postérieur et les seins de subalternes féminins, mais le militaire a pu se soustraire des trois accusations d’agressions sexuelles.



Récemment à Gatineau, l'adjudant-maître Alan Chapman a obtenu une suspension d'instance sur un chef d’accusation d’agression sexuelle, mais il a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de conduite déshonorante.