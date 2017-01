[VIDÉO] Voici pourquoi cette femme a arrêté de se maquiller et ce qui est arrivé ensuite

Après avoir porté du maquillage tous les jours, Marjorie Champagne a arrêté de se maquiller il y a un an et demi. La chroniqueuse dans l’émission matinale Québec, Réveille! sur les ondes de CKIA a raconté pourquoi elle avait cessé de se maquiller et surtout, ce qui est arrivé par la suite...

C’est après avoir lu un article qui révélait que 50% des femmes de plus de 50 ans en Californie avaient recours au botox ou à la chirurgie esthétique pour rajeunir leur apparence, qu’elle s’est mise à réfléchir sur ce phénomène.

Celle qui fait de la télévision depuis plus d’une décennie et qui a appris à se «métamorphoser» le visage pour les besoins du métier avoue que pendant quatre ans, elle n’était jamais sortie de chez elle sans maquillage.

«J’allais jusqu’à m’imaginer un monde où 99% des femmes de 50 ans et plus se faisaient botoxer ou “chirurgie esthétiquer”, alors on ne verrait plus le visage de la vieillesse. Disparu, invisible, camouflé, maquillé complètement et donc qu’arriverait-il au 1% des femmes ayant dépassé un certain âge et n’ayant pas recours à ces élixirs de beauté artificiels? Et bien, dans mes pensées fortes fertiles ce jour-là, elles se faisaient traiter de négligentes, on les dévisageait dans la rue, les jeunes avaient peur d’elles. On les traitait même de sorcières. Je sais, j’exagère à peine... Bon, quand même beaucoup, mais j’ai l’impression que ça pourrait devenir dangereux, car à force de vouloir ressembler aux visages stéréotypés de la jeune vieille ou de la vieille jeune, toutes les femmes vont finir par être toutes pareilles [...]Toutes ces réflexions m’ont permis de me regarder dans le miroir pis de me dire qu’en quelque sorte, avec mes couleurs et mes pinceaux, je reproduisais un peu la même chose. Que je participais moi aussi à un système qui veut faire de nous des êtres semblables, des êtres un peu artificiels il faut le dire, toutes pareilles, des filles en séries», a-t-elle raconté.

Le regard des autres

La réalisatrice qui frôle la quarantaine avoue que ce changement d’habitude n’a pas été facile, surtout en raison du regard des autres.

«C’est spécial ce qui se produit pour quelqu’un qui se maquille tous les jours. Ce n’était pas la fin du monde, mais j’étais beaucoup plus prisonnière que je pensais du système dans lequel je m’étais embarquée de mon plein gré. [...] Certains me demandaient si j’étais malade. D’autres me disaient que j’avais l’air fatiguée, que je n’étais pas comme d’habitude [...] C’est que, voyez-vous, quand on est blonde comme moi avec des petits cils courts et presque pas de sourcils, ben ça paraît en crime de bine quand on ne se maquille plus», dit-elle.

Puis, au fil du temps, les gens se sont habitués à son «vrai visage».

«Ma vraie face était enfin libre! Libérée délivrée comme dirait l’autre. Ce qui est le plus étonnant, c’est que dernièrement, en révélant mon âge à des inconnus, par trois fois la réponse a été la suivante: “Hein, tu as vraiment l’air plus jeune”. J’étais comme “Voyon! C’est quand même surprenant.” Jamais on ne m’avait dit ça avant. [...] C’est surprenant que le fait d’enlever le maquillage et finalement de s’assumer totalement naturellement me donne un air plus jeune. Je considère ça comme une victoire, même si je ne tiens pas nécessairement à ne pas vraiment mon âge. C’est plutôt le contraire que ma démarche veut démontrer. Je veux faire mon âge pour montrer qu’il existe et que ça paraît que j’ai quarante ans ou presque», a-t-elle exprimé.

Un choix

Marjorie Champagne affirme ne pas juger celles qui se maquillent. L’important pour elle, c’est «d’avoir le choix et surtout de savoir pour quelles raisons on le porte».

«Est-ce seulement par habitude? Est-ce que c’est un genre de dépendance? Est-ce si problématique de nous montrer telles que nous sommes? Même fatiguées, même grippées, même vieilles? Et si on en porte pour se sentir plus belles, plus puissantes, plus confiantes, plus séduisantes, qui a décidé que le maquillage détenait ces pouvoirs magiques? À qui ça profite vraiment ou plutôt, à quel portefeuille ça profite vraiment?», a-t-elle conclu.

Voici le texte intégral de sa chronique

Il y a 12 ans, j’ai commencé à faire de la télé. Ça fait quand même un petit bout de ça et qui dit télé, dit bien sûr, maquillage. Chaque semaine, on passait au moins une demi-heure sur ma face pour uniformiser mon teint, éliminer mes cernes, agrandir mes yeux avec du mascara, foncer mes sourcils, rougir mes joues et me lèvres.

La première fois que ça nous arrive, on a vraiment l’impression de participer à une opération makeover, à une transformation extrême de son propre visage et bien sûr, ce nouveau visage correspond nécessairement aux visages standardisés de la télé ou des magazines qui définissent ce que devrait être un beau visage de femmes, c’est-à-dire des grands yeux, idéalement, avec des grands cils, des sourcils définis, un petit nez, des grosses lèvres, une peau lisse et unie, surtout pas de boutons, des cheveux qui flashent.

Une fois la métamorphose effectuée, on se trouve belle! Pas le choix. On est rayonnante, séduisante et même, je dirais jusqu’à, puissante.

On en vient alors à s’informer sur les produits que les maquilleuses utilisent pour reproduire le tout à la maison. La roulette correctrice de teint, le vert pour éliminer les rougeurs, le beige pour la lumière, le mauve pour atténuer le jaune, le brun foncé pour renforcer les zones d’ombres.... Le fond de teint, le pinceau doux et plat pour le fond de teint dont tu ne peux absolument pas te passer, le pinceau à ombre à paupières, la couleur brune qui va avec, le pinceau biseauté pour accentuer les sourcils, l’autre couleur brune qui va avec. Le eye-liner, le brillant à lèvres qui va avec qui fait que ta couche du dessous, le rouge à lèvres, va mieux tenir et finalement, ledit rouge à lèvres. Moi, Marjorie Champagne, j’ai déjà tout acheté ça et je me suis maquillée tous les jours. Je ne posais pas systématiquement sur ma peau tous ces gréements-là, mais tout le temps, tout le temps le cache cerne. Tout le temps, tout le temps, le eye-liner. Tout le temps le mascara. Pendant quatre ans de ma vie, je ne suis jamais sortie sans maquillage.

Ça ne me rendait pas nécessairement malheureuse et, au contraire, je me disais que nous, les filles, on était bien chanceuses de pouvoir se maquiller, quand on est fatiguée ou malade, comme ça, ça paraît moins.

Un jour, au cours de mes lectures, je suis tombée sur un article qui rapportait que 50% de 50 ans et plus vivant en Californie, ont recours à la chirurgie esthétique ou le botox pour rajeunir l’apparence de leur visage. J’ai trouvé ça quand même effarant et j’ai tout de suite pensé à l’autre 50%, à celles qui demeuraient naturelles, à celles qui subissaient nécessairement aussi une pression sociale pour ressembler aux autres et ainsi demeurer jeunes éternellement.

J’ai poursuivi ma réflexion et j’allais jusqu’à m’imaginer un monde où 99% des femmes de 50 ans et plus se faisaient botoxer ou «chirurgie esthétiquer», alors on ne verrait plus le visage de la vieillesse. Disparu, invisible, camouflé, maquillé complètement et donc qu’arriverait-il au 1% des femmes ayant dépassé un certain âge et n’ayant pas recours à ces élixirs de beauté artificiels? Et bien, dans mes pensées fort fertiles ce jour-là, elles se faisaient traiter de négligentes, on les dévisageait dans la rue, les jeunes avaient peur d’elles. On les traitait même de sorcières. Je sais, j’exagère à peine! Bon, quand même beaucoup, mais j’ai l’impression que ça pourrait devenir dangereux, car à force de vouloir ressembler aux visages stéréotypés de la jeune vieille ou de la vieille jeune, toutes les femmes vont finir par être toutes pareilles, c’est-à-dire les yeux tirés vers l’arrière, la bouche charnue, le petit nez, l’expression figée et beaucoup beaucoup trop de cheveux longs bouclés, un peu comme Melania Trump. Pis qui veut vraiment qu’on pense d’elle qu’elle est la femme de Trump hein?

Sans blague, ce qui est fou là-dedans, c’est que ça atteint des femmes de tout acabit, même les féministes et les anticonformistes. Pensons seulement à Jeanette Bertrand ou Madonna. La pression est forte en mautadine.

Toutes ces réflexions m’ont permis de me regarder dans le miroir pis de me dire qu’en quelque sorte, avec mes couleurs et mes pinceaux, je reproduisais un peu la même chose. Que je participais moi aussi à un système qui veut faire de nous des êtres semblables, des êtres un peu artificiels il faut le dire, toutes pareilles, des filles en séries.

Il y a un an et demi, après ma prise de conscience sur les Californiennes et leur histoire d’amour avec le botox, j’ai arrêté de me maquiller et je peux te dire que ça n’a pas été nécessairement facile.

C’est spécial ce qui se produit pour quelqu’un qui se maquille tous les jours. Ce n’était pas la fin du monde, mais j’étais beaucoup plus prisonnière que je pensais du système dans lequel je m’étais embarquée de mon plein gré. Ce que j’ai trouvé le plus difficile quand je sortais pas maquillée c’était le regard des autres bien sûr.

Certains me demandaient si j’étais malade. D’autres me disaient que j’avais l’air fatiguée, que je n’étais pas comme d’habitude, un peu négatif, le mauvais côté de “t’es pas comme d’habitude”. Ce n’était pas méchant. Au contraire, c’était de la curiosité bien intentionnée.

C’est que, voyez-vous, quand on est blonde comme moi avec des petits cils courts et presque pas de sourcils, ben ça paraît en crime de bine quand on ne se maquille plus. Tu perds tes cils et tes sourcils en même temps. C’est un peu intense.

Trêve de plaisanterie, j’ai donc enduré les commentaires les premières semaines. Au bout de quelques mois, j’ai eu fini de montrer mon visage à presque toutes mes connaissances j’ai fait le tour et les commentaires ont fini par s’effacer. Les gens se sont habitués à ma vraie face et ma vraie face était enfin libre. Libérée délivrée comme dirait l’autre.

Ce qui est le plus étonnant, c’est que dernièrement, en révélant mon âge à des inconnus, par trois fois la réponse a été la suivante: “Hein, tu as vraiment l’air plus jeune”. J’étais comme “Voyon! C’est quand même surprenant.” Jamais on ne m’avait dit ça avant.

Je suis peut-être à une étape de ma vie qui peut laisser présager un certain flou, je frise la quarantaine, mais quand même, c’est surprenant que le fait d’enlever le maquillage et finalement de s’assumer totalement naturellement me donne un air plus jeune. Je considère ça comme une victoire, même si je ne tiens pas nécessairement à ne pas vraiment mon âge. C’est plutôt le contraire que ma démarche veut démontrer. Je veux faire mon âge pour montrer qu’il existe et que ça paraît que j’ai quarante ans ou presque.

Je ne juge pas celles qui portent du maquillage. L’important c’est d’avoir le choix, mais aussi et surtout pour savoir pour quelles raisons on le porte.

Est-ce seulement par habitude? Est-ce que c’est un genre de dépendance? Est-ce si problématique de nous montrer telles que nous sommes? Même fatiguées, même grippées, même vieilles?

Et si on en porte pour se sentir plus belle, plus puissante, plus confiante, plus séduisante, qui a décidé que le maquillage détenait ces pouvoirs magiques? À qui ça profite vraiment ou plutôt, à quel portefeuille ça profite vraiment?