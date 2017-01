10 soins beauté pour la peau qui vous sauveront la vie cet hiver

L’hiver est bien installé et notre corps n’est pas au bout de ses peines.

Le froid et les influences externes peuvent assécher considérablement la peau et l’essentiel durant l’hiver est de bien l’hydrater et la protéger.

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle routine beauté ! Afin de rendre les prochains mois moins pénibles jusqu’au printemps, voici 10 soins beauté qui vous sauveront assurément la vie.

Les produits Skog

Cette compagnie a décidément tout pour plaire. En plus d’être faits maison au Québec, ce sont des produits naturels, biologiques et abordables. Sa fondatrice, Marie-Elaine Guay, a voulu lancer ce projet dans le respect de la nature et de la santé et on peut dire que c’est réussi.

Pour bien vous hydrater cet hiver, la lotion à la sauge, l’huile de théier et coconut est parfaite !

Le traitement HydraFacial

La Clinique du Dre. Christine Caron à Saint-Lambert fait partie des neuf cliniques à offrir ce nouveau traitement révolutionnaire. Après l’avoir testé, vous noterez la différence.

HydraFacial nettoie, hydrate et exfolie la peau tout en lui redonnant un aspect jeune et en santé. Le traitement est complètement indolore, non-invasif et ne demande aucun temps de récupération. Il peut varier de 30 à 60 minutes et est personnalisé selon votre type de peau.

L’huile nettoyante Corpa Flora Beauté Divine

Une fois de plus, une marque de produits biologiques et d’ici. Votre peau ne pourrait être plus chouchoutée! Fais d’ingrédients actifs naturels de qualité, la gamme Corpa Flora est un must à introduire dans votre routine beauté, mais par-dessus tout, il faut vous procurer l’huile nettoyante Beauté Divine. Fait d’un mélange d’huile et d’huiles essentielles, sa formule vient nettoyer en profondeur et peut même être utilisée pour un massage du visage.

Les exfoliants au café ElleR

Oui, un exfoliant au café. Original, non? En fait, le concept est basé sur les vertus cosmétiques du café, pouvant lutter contre l’aspect de la cellulite.

Offert en plusieurs gammes, vous pouvez choisir le type d’exfoliant qu’il vous faut selon votre besoin (classique, hydratant, apaisant, décongestionnant ou extra minceur).

Cette formule miracle de Marcelle

The most important skincare resolution to make in the new year: Shield your skin from pollution and external aggressors. | La meilleure résolution à prendre pour la nouvelle année: protéger notre peau de la pollution et des agressions externes. #myCityshield #comingsoon #beautywithoutcompromise #labeautesanscompromis Une photo publiée par Marcelle (@marcellecosmetics) le 2 Janv. 2017 à 8h26 PST

Un petit bijou que toutes s’arracheront! Disponible depuis le 6 janvier en magasin, cette formule fait des miracles. Pour minimiser l’impact du soleil, des agressions externes (le froid, la pollution, etc.) et protéger la peau comme il se doit, Marcelle a conçu la nouvelle gamme City.

Parfaite pour votre train de vie urbain !

Le beurre corporel Bleu Lavande

Conçu majoritairement à partir de produits naturels (99,5%) et enrichie d’huile essentielle de lavande, d’huile d’olive, de beurre de karité et de cire d’abeille, le beurre corporel est idéal si vous possédez une peau sèche ou très sèche. Il viendra apaiser, nourrir et hydrater votre peau, pour enfin l’adoucir. La lavande, quant à elle, viendra diminuer vos symptômes de stress et d’anxiété. Une sorte d’aromathérapie maison, quoi!

Beurre fouetté à l’hibiscus pour le visage de BKind

EVERYTHING is on sale 🙌🏻🌿 Check out our website ✌🏻 Une photo publiée par Vegan Natural Body Products 🐰 (@bkind.products) le 26 Déc. 2016 à 5h04 PST

Basé à Montréal, Bkind possède de très belles valeurs d’entreprise, en plus de concevoir des produits naturels et inoffensifs pour l’environnement et la peau.

Ici, nous vous conseillons le beurre fouetté à l’hibiscus pour le visage. Fait de beurre de karité et d’huiles essentielles, ce mélange viendra nourrir votre peau et l’hydrater. L’hibiscus, quant à lui, est reconnu pour ses propriétés anti-vieillissement et est parfait pour améliorer l’élasticité de votre peau. En plus d’avoir un teint uniformisé, vous ressentirez une diminution de l’acné grâce à l’aloes vera biologique.

Les pillules Êtrexa

#amazing #antiaging products to make you feel #young #active & #beautiful Une photo publiée par ÊTREXA (@etrexa_nutraceuticals) le 31 Mars 2016 à 12h18 PDT

Contrairement aux autres formats de cette liste, Êtrexa ne se présente pas en crème, mais bien en comprimés. Si cette formule peut sembler inquiétante pour certains, sachez que vous ne risquez rien. Il s'agit en fait de suppléments naturels, dont le bureau chef est situé ici même à Montréal. Êtrexa est offert en quatre gammes différentes et vous pouvez les choisir selon vos besoin. Par exemple, Êtrexa Derma est un complexe anti-âge qui vient nourrir les différentes couches de la peau, améliore l'élasticité et préserve la santé de votre épiderme pour les années à venir.

La routine pour le visage de Bella Pella

Routine de soins pour le visage 👧👨❤💙#bellapella #savonsetcosmetiques #faitalamain #faitamontreal #produitspourlebain #pastestésurlesanimaux #aucunemicrobille Une photo publiée par Bella Pella Montréal (@bellapella.mtl) le 29 Juin 2015 à 13h16 PDT

Ce que nous apprécions de Bella Pella c’est que tous leurs produits sont faits à la main et au Québec. En optant pour leur routine de soins pour le visage, vous optez aussi pour des ingrédients naturels et des extraits de plantes qui vous aideront à garder l’aspect jeune et en santé de votre peau. Qui plus est, ça sent divinement bon!

La crème pour les mains et les ongles Vichy

The ideal stocking stuffer🎁 // Idéal pour ajouter au bas de Noël🎁 #giftideas #holidays #handcream CC: @nanatoulouse Une photo publiée par Vichy Canada (@vichycanada) le 24 Nov. 2016 à 9h00 PST

Une belle découverte que vous adorerez, sans aucun doute ! Mis en vente dernièrement sur les tablettes des magasins, ce petit tube semble inoffensif, mais est tout simplement miraculeux pour vos petites mains. En plus de venir les hydrater, ce baume agit comme protection pour les ongles et comme action anti-tache.

