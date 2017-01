Zambito montera sur scène à Québec et Montréal pour parler de son histoire et de corruption

Lino Zambito, entrepreneur déchu, témoin-clé à la Commission Charbonneau et coupable de fraude et de corruption, montera sur scène à Québec et à Montréal pour raconter son histoire.

Il prononcera deux conférences au Rialto de Montréal et à l’Impérial de Québec, les 25 et 28 avril, révèle Le Soleil.

Il explique qu’il a souvent des demandes pour raconter son histoire, et c’est ce qu’il fera dans ces conférences, qui suivent par ailleurs la parution de son livre, Le Témoin.

Zambito racontera «comment je suis tombé dans les affaires de corruption». Il soutient qu’il n’a jamais eu l’occasion de raconter sa «vérité». Il parlera aussi des dessous de la Commission Charbonneau.

«J’ai décidé de mettre mes énergies pour que le système change», dit-il au Soleil.

Lino Zambito a terminé ses 240 heures de travaux communautaires imposées par le juge, mais est toujours soumis à certaines conditions dictées par le tribunal.