PAQUETTE, Raymond



À Montréal, le mardi 10 janvier 2017 est décédé, à l'âge de 82 ans, Raymond Paquette, époux de Lorraine Dumoulin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Caroline) et Nathalie (Guy), ses petits-enfants Alexandra, Maude, Frédéric, Audrey, Jacob, Justin, Sarah et Julien, son frère Paul ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 15 janvier 2017 de 15h à 22h et dès 9h le lundi matin. Les funérailles seront célébrées le lundi 16 janvier 2017 à 11h en la chapelle du complexe.