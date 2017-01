MONAST, Paul, FRI



À Sorel-Tracy, le 6 janvier 2017, est décédé à l’âge de 84 ans, M. Paul Monast, époux en 1ères noces de feu Gilberte St-Laurent et en 2èmes noces de feu Mariette Laprade.Il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Chantal Arel), Rachel (Pierre Girouard) et Luce (Paul Des Alliers), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Monast a travaillé 13 ans à la Banque de Montréal. Il a fondé en 1964 son entreprise immobilière comptant maintenant, de père en fils, plus de 50 ans d’existence. On se souviendra de sa passion pour son travail et de son amour pour sa famille.M. Paul Monast sera exposé au salon funéraire:912 CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, J3R 3K5le dimanche 22 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 23 janvier dès midi. Les funérailles seront célébrées en l’église Enfant-Jésus (7075 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, J3R 1S7) le lundi 23 janvier 2017 à 14h, suivra la crémation.