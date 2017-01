5 activités hivernales pendant Igloofest

Le festival de musique électronique Igloofest propose une 11e édition bonifiée et revampée cette année dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. En plus d’une brochette impressionnante d’artistes, l’événement propose plusieurs activités dans le cadre des Hivernales. Ces célébrations de notre nordicité transforment la métropole en un immense terrain de jeu le temps d’un hiver et promettent d’en mettre plein la vue!

En voici cinq à ne pas manquer.

Le Village Nordik

Photo Courtoisie

Créé par sept firmes montréalaises de design, ce circuit participatif présente sept concepts d’habitations hivernales temporaires. Vous pouvez aller vous balader en tout temps dans ce village enchanteur et voter pour l’habitation que vous trouverez la plus originale ou la mieux pensée. Laissez-vous surprendre par ces créations hors du commun!

Du 12 janvier au 19 février, à la Place des Vestiges

La Glissoire Nordik

Photo Courtoisie

Igloofest propose une relecture moderne et un peu déjantée de la glissoire qui existait lors des premiers carnavals d’hiver il y a cent ans. Sise sur la place Jacques-Cartier, cette glissoire promet des sensations fortes, tout en étant adaptée aux tout-petits pour qui deux tuyaux seront spécialement adaptés. Une belle activité familiale!

Du 12 janvier au 19 février du jeudi au dimanche, sur la Place Jacques-Cartier

Les Jeux Nordik

PHOTO AGENCE QMI, JOEL LEMAY

Le programme de ces épreuves hivernales fait tout de suite sourire : on invite les Montréalais à ces compétitions loufoques qui incluent notamment le fameux lancer du sapin. On y trouve surtout une course à obstacles qui rend hommage aux petites victoires du quotidien, avec des épreuves comme «Déneige ton char» ou encore «Habille la marmaille». Fous rires garantis!

Les 11 et 18 février, sur le site d’Igloofest

Combo Zipline

Photo Courtoisie

Igloofest offre un forfait fort intéressant qui vous permet d’obtenir simultanément un billet pour la soirée de votre choix et un billet pour la tyrolienne du Vieux-Port! Haute de 24m et longue de 365m, la tyrolienne offre une vue sans pareille sur le marché Bonsecours, le Vieux-Port et la ville de Montréal. Un incontournable pour les amateurs de sensations fortes!

Soirées Off-Igloofest

Photo Courtoisie

Afin de clôturer les deux journées de Jeux Nordik en beauté, le festival offre deux soirées de musique gratuites et ouvertes à tous! Mettant en vedette des artistes locaux, ces deux veillées festives risquent d’enflammer le Quai Jacques-Cartier. À ne pas manquer!

Les 11 et 18 février dès 19h, au Quai Jacques-Cartier