LEPAGE DÉSORCY, Léonne



À la résidence Sorel-Tracy, le 11 janvier 2017, est décédée à l’âge de 92 ans, Mme Léonne Désorcy, épouse de feu William Lepage, mère de feu Diane Lepage (feu André Jacques) et demeurant à Sorel-Tracy. Elle était la fille de feu Olivier Désorcy et de feu Délia Péloquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roger Lepage (Marjolaine Hébert) et Carole Lepage, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Désorcy et Lepage, ses neveux et nièces, ainsi que d’autres parents et amis.Mme Léonne Désorcy Lepage sera exposée au salon:80 RUE CHARLOTTESOREL-TRACYTél: 450 742-8822www.salonsmandeville.comle dimanche 15 janvier de 19h à 22h et le lundi 16 janvier 2017 dès 9h. Les funérailles seront célébrées le lundi 16 janvier à 11h en l’église St-Pierre. Suivra l’inhumation au cimetière des Sts-Anges de Sorel.La famille tient à remercier le personnel soignant du 2e étage de la résidence Sorel-Tracy pour leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don fait en sa mémoire à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel (oncologie). (Formulaires disponibles au salon).