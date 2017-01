Danault, un bon compromis

Marc Bergevin doit se frotter les mains tous les jours.

Avait-il pensé que Phillip Danault deviendrait une véritable bouée de sauvetage quand il a fait son acquisition, en mars dernier? Peut-être pas. Il se félicitait de l’avoir arraché aux Blackhawks de ­Chicago en retour des vétérans Thomas Fleischman et Dale Weise, qui n’avaient aucun avenir au Centre Bell.

D’autant plus que Bergevin avait recommandé la sélection de Danault alors qu’il était un membre de la direction des Blackhawks.

Mais voilà que l’ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec montre avec tellement de détermination et avec tellement de confiance qu’il ­fournit des réponses à quelques ­interrogations.

Notamment, qui remplacera éventuellement Tomas Plekanec?

C’est fait.

Également, qui occupera le poste de joueur de centre numéro deux quand Alex Galchenyuk renouera avec la ­compétition?

Là, le débat est lancé.

Audition

Il est encore trop tôt pour sauter aux conclusions à savoir si Danault peut justement remplir ce rôle. Pour l’instant, il poursuit son audition et il fait réfléchir les décideurs.

Revenons au contexte dans lequel se retrouve le Canadien depuis le début de la saison.

Avant que le jeune homme relève un défi de taille, celui de piloter un trio complété par Max Pacioretty et Alexander Radulov, Bergevin et le Canadien étaient condamnés; sans un joueur de centre de haut calibre, capable de travailler parmi le groupe des six meilleurs attaquants de l’équipe, s’amenuiseraient alors les chances de gravir les échelons dans le cadre du tournoi printanier. C’est du moins ce que l’on scandait et, en principe, ce que l’on scande toujours.

« Dépanneur » efficace

Pour l’instant, Danault ne possède pas un curriculum vitæ lui conférant un tel statut. Pour remplir un rôle comme celui accordé à Plekanec, il n’y a aucun problème. Il est rapide, bon passeur, il se défend très bien en infériorité numérique, il est combatif, bref, il possède de belles ressources.

Pour atteindre un autre niveau, lui seul possède la réponse. Michel Therrien lui fournit l’occasion de jouer avec les meilleurs effectifs de la formation. Et jusqu’à maintenant, l’expérience n’est pas sans étonner bien des gens dans l’entourage de l’équipe.

Pacioretty produit. Radulov n’a pas modifié son style et semble se plaire également avec Danault comme «dépanneur».

Galchenyuk reprendra son poste entre Pacioretty et Radulov ou selon ce que décidera Michel Therrien, qui passe pour un véritable magicien depuis le début de la saison.

Que réserve-t-on à Danault?

À la suite de ce qu’il a accompli pendant l’absence de Galchenyuk, il serait étonnant qu’on ne lui accorde pas un rôle parmi les six premiers attaquants de l’équipe. Cela signifie le poste de joueur de centre numéro deux.

Ce qu’on veut savoir maintenant, c’est comment se comportera-t-il avec de ­nouveaux ailiers?

Et qui seront-ils?

Mais ça, c’est une autre histoire.

Plus d’options

Entre-temps, Bergevin n’a pas changé ses priorités. Par contre, les performances de Danault lui permettent de consulter le marché avec plus d’options.

On s’entend sur un point, si la chance d’acquérir un centre de haut calibre se présente, il n’hésitera pas un instant.

Cependant, pourrait-il envisager la ­possibilité d’ajouter – si jamais Danault se fait de plus en plus convaincant – un ailier ­capable de se tailler un poste parmi les six meilleurs attaquants?

Gabriel Landeskog, de l’Avalanche du Colorado, est présentement dans la vitrine. D’autres joueurs faisant partie de formations éventuellement exclues des séries éliminatoires s’ajouteront à la liste.

Bergevin a remis son organisation sur les rails en prenant des décisions qui ont fait jaser mais qui, aujourd’hui, lui ­donnent raison: Shea Weber, Andrew Shaw, Artturi Lehkonen, Al Montoya et ­Alexander Radulov lui ont permis de ­remettre l’équipe sur les rails.

Dire que Radulov et Danault, qui sont au sein du premier trio, n’étaient pas là en février dernier.