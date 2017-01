Des artistes grands parleurs, petits faiseurs

Dimanche soir, aux Golden Globes, Meryl Streep a profité de sa célébrité et de sa tribune pour prononcer un long sermon anti-Trump. Cette semaine, en Alberta, la comédienne Jane Fonda est venue nous faire un long sermon environnementaliste anti-pipeline.

Vous n’êtes pas tannés, vous, des artistes multimillionnaires, hyper-privilégiés, qui viennent nous faire la morale?

LES CHOIX DE MERYL

Après son discours aux Golden Globes, Meryl Streep a été applaudie par... tous ceux qui ont voté Clinton aux dernières élections. Mais il y a aussi des commentateurs de droite, plus républicains, qui ont émis des réserves.

Ils ont rappelé par exemple qu’en 2003, Streep avait chaleureusement applaudi et donné une ovation debout lorsque Roman­­ Polanski avait remporté l’Oscar du meilleur réalisateur pour Le pianiste. Or, comme vous le savez sûrement, Polanski­­ est coupable d’avoir violé une jeune fille de 13 ans alors qu’il avait 43 ans. Dans une entrevue, qui a beaucoup circulé sur le web depuis les Golden Globes, Streep prenait également la défense de Polanski en disant: «Il ne devrait pas être en prison.»

Plusieurs observateurs se demandent si Streep n’aurait pas une morale à géométrie variable: condamner un homme qui dit des femmes «grab’em by the pussy», mais prendre la défense­­ d’un homme qui a fui la justice après avoir violé une mineure.

JANE FONDA AU CANADA

Vous avez entendu ce que l’actrice Jane Fonda avait à dire à propos de «notre» Justin Trudeau?

«ll ne faut pas se faire embobiner par des libéraux qui paraissent bien, peu importent leurs belles paroles. Quelle déception.­».

Madame Fonda était bien déçue de notre PM qui a donné le feu vert aux pipelines de l’Ouest.

L’actrice-militante-instructrice d’aérobie est venue au Canada­­ nous faire la morale. Elle a survolé l’Alberta et devant les mines à ciel ouvert elle a déclaré: «C’est comme si quelqu’un avait pris ma peau et l’avait arrachée de mon corps.»

Sauf qu’elle s’est fait dire par la première ministre de l’Alberta­­ qu’elle n’avait «aucune idée de quoi elle parle». Et le candidat conservateur Jason Kenney a tweeté: «Bienvenue en Alberta, Mme Fonda. En passant, il y a un champ pétrolifère en dessous de votre maison de Beverly Hills qui a une empreinte carbone plus élevée que nos sables bitumineux.» Oups.

LES ARTISTES S’EN VIENNENT

Toujours au sujet des artistes américains qui font de grands discours, vous rappelez-vous tous ces comédiens, réalisateurs, auteurs, qui ont déclaré haut et fort en 2016 qu’ils/elles allaient déménager si Trump était élu?

Ma liste n’est pas exhaustive, mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, on a eu droit aux déclarations fracassantes de: Whoopi Goldberg, Amy Schumer, Miley Cyrus, Lena Dunham­­ («Il y a 100 % de chances que je parte pour Vancouver»), Neve Campbell (qui a promis qu’elle retournerait dans son Canada natal), Chloé Sévigny (qui avait choisi la Nouvelle­­-Écosse), Bryan Cranston, Larry Flynt, Barbra Streisand­­ (qui hésitait entre le Canada et l’Australie), Ne Yo («Je pars pour le Canada aussitôt. Drake et moi, on sera voisins­­ à Toronto»).

Au moins Cher et Jon Stewart l’ont fait avec humour: ils ont dit qu’ils quitteraient la Terre pour une autre planète.

Aux dernières nouvelles, aucun de ces artistes n’a honoré ses promesses.