Dévendreditreizage

Après une courte et passagère analyse de 60 ans, j’ai décidé que, pour moi, le vendredi 13, c’est fini. Désormais, je n’y accorderai pas plus d’attention qu’un mardi 12 ou un dimanche 32. L’échelle, le chat noir, le fer à cheval ou le sel renversé sur la table, oubliez ça... terminatos. Jésus aurait été crucifié un vendredi 13. Si c’est une raison pour en faire un jour malchanceux, il faut donc que le dimanche 15 soit une journée chanceuse puisqu’il est ressuscité. On dit aussi que c’est un vendredi 13 qu’Ève aurait croqué la pomme. Me semble, oui. Ils n’avaient que des feuilles pour s’habiller, mais ils avaient un calendrier. La peur du vendredi 13, c’est la triskaïdékaphobie. Je la lâche. Je décrète que c’est de la foutaise. En Italie, le chiffre dangereux est le 17. En Chine, c’est le 4. En Amérique latine, la poisse, c’est le mardi 13. Un pilote d’avion peut devenir­­ fou.

JE CONJURE DONC

Pour d’autres, ce vendredi 13 apporte­­ la bonne fortune. Vendredi 13 en France, il se vendra trois fois plus de billets de lotto. Oui, ils l’écrivent avec deux «t», eux. Ça doit porter chance. Année après année, ils ne réalisent donc pas que plus ils sont nombreux à acheter des billets, moins ils ont de chance? Attrape-nigaud national, Français, Françaises! Alors, aujourd’hui, je me cherche une échelle pour passer­­ en dessous et j’espère que ma voisine mettra son chat noir dehors­­ afin que je le voie vadrouiller de mon bureau. Je brûle d’envie d’aller casser un miroir. Ce soir au souper, je vais demander à Manon de mettre un décolleté et lorsque viendra le moment de faire tchin-tchin, je ne la regarderai pas dans les yeux. On verra bien ce qui va m’arriver.

ALLÔ TOI!

Papa à son ado: «Lâche l’ordinateur. Faudrait que tu facebouges un peu.»

Trump, quand il va grisonner, il va-tu passer de l’orange au jaune?

Le boomerang est un frisbee pour personne seule.

Pour ceux qui voudraient rencontrer Yvon Lambert depuis sa mésaventure à Fort Lauderdale, cet après-midi il sera sous le bar du Capri, rue St-Patrick.

À tous ceux qui ont le rhume, je vous souhaite un prompt rétablissemouche.

À DEMAIN

Vendredi 20 juillet 1956, je suis né une semaine après un vendredi 13. Ai-je bien fait?