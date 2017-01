Paul-Émile Légaré

À l’aube du 10 janvier 2017, décédait paisiblement à son domicile en compagnie de sa femme Thérèse et de sa fille Diane, Paul-Émile Légaré, fils d’Henry Légaré (1893-1965) et d’Alice Lépine (1894-1980).Membre d’une nombreuse fratrie: feu Cécile (feu Léo Piquette), feu Georges-Albert (feu Marie-Ange Destroismaisons), feu Fleur-Ange (feu Lucien Vidricaire), feu Claude (feu Annette Charbonneau), feu Jean-Paul (feu Rollande Chartrand), feu Lucienne (feu Laurier Fontaine), feu Marie (feu Lucien Murray), Georges-Henry (Marie-Paule Leblanc), Thérèse (feu Yvon Descheneaux), Jacques (feu Thérèse Tellier), Raymond (Louise Sarbonne), feu Pauline (feu Guy Desrochers), Françoise (Guy Brault), André (feu Suzanne Laurin), feu Jacqueline (feu François St-Louis, feu Aurèle Lelièvre), Pierre (Lise Fournier).Paul-Émile était le 9e d’une grande famille traditionnelle. N’ayant le statut ni d’aîné ni de benjamin, il a trouvé, enfant, beaucoup de bonheur auprès de ses parrain et marraine, les Brazeau, parents d’André qui fut l’un de ses précieux collaborateurs de même que les John Creswell, André Martineau, Luc Gingras, Dominic Lorand, Maurice Robidas, Georges "Pocaye" Provost, Elizabeth Smith et Flora Robillard, Carmen Carpentier, Hector Laniel et sa femme Colombe, les St-Amour, André Desjardins, Laurent Bélanger.Nommé homme du mois de la revueen 1980, il a développé l’entreprise Alfred Dallaire avec sa femme Thérèse Dallaire et ses beaux-parents, Alfred et Aline Dallaire, une entreprise québécoise qui a aujourd’hui franchi le cap des 80 ans d’histoire. Son entreprise fut maintes fois primée, dont un Mercure lors des Mercuriades de 1985.Il laisse dans le deuil, outre sa nombreuse fratrie, sa femme et compagne, partenaire d’affaires, codirectrice officielle et officieuse des opérations générales, Thérèse Dallaire et leurs enfants: Jocelyne (feu Denis Simoneau, Jacques Duchastel), Diane (Pierre Saint-Laurent), Yves (Diane Laberge), Marc (Sylvie Laniel); ses petits-enfants, si chers à ses yeux: Julia Duchastel-Légaré (Grégoire Bodson), Lou Eugénie Légaré Saint-Laurent, Geoffroy Légaré Saint-Laurent (Julie Laniel), Frédérique Laniel Légaré (Vincent Pelletier), Geneviève Laniel Légaré (Antoine Leduc), Éric Laberge (Véronique Charlebois) de même que ses arrière-petits-enfants: Alfred et Delphine Duchastel Bodson. Mentionnons également ses nombreux neveux et nièces, dont tout particulièrement Lyne St-Louis.Paul-Émile Légaré s’est illustré à plus d’un titre en tant qu’homme d’affaires. Bâtisseur, il a développé une entreprise québécoise de référence. Innovateur, il s’est doté dès les années 1980 d’un conseil d’administration hors pair: René Léger, p.d.g. de St-Hubert, Raymond Berthelet des Produits Alimentaires Berthelet et instigateur des sauces St-Hubert BBQ, Jean Boulanger, banquier, Roland Provost, cofondateur de Provigo, Gilles Godin, fondateur de De Grandpré Godin (aujourd’hui DeGrandpré Chait) et Alfred Martel, fondateur de Marketel, Pierre Bédard, son ami et conseiller de toujours. Visionnaire, il a révolutionné le monde funéraire en introduisant les préarrangements au Québec en 1967. Par ses pratiques hautement éthiques, il a ainsi mis en place un régime qui a inspiré la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires. Il a créé le premier complexe funéraire au Québec en 1979. Puis, il s’est assuré que ses enfants puissent continuer son œuvre.Il a introduit, dans un milieu traditionnel, des services d’aide psychologique et d’aide successorale aux personnes en deuil, des services de halte-garderie et s’est ouvert au milieu artistique québécois.Il a été et il restera toujours un véritable précurseur. Nous tous nous unissons pour lui dire un immense merci.Les gens qui veulent lui rendre un dernier hommage sont conviésle dimanche 15 janvier 2017, de 14h à 21h, au1350 AUTOROUTE 13, LAVALet le lundi 16 janvier 2017, de 14h à 21h, au3254 RUE DE BELLECHASSE, MONTRÉALLes funérailles seront célébrées le mardi 17 janvier 2017 à 10h en l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge (1855 Rue Dézéry, Montréal).Nous remercions de tout coeur les personnes qui accompagnaient quotidiennement Paul-Émile et Thérèse, Lourdes, Lorna, Purita et Agnès. Un merci tout particulier à Anne-Marie Boucher et Tony Resendes pour leur grand dévouement et leur fidèle collaboration.Vous pouvez faire des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC ou à la fondation de votre choix.