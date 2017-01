Pour l’anglais à HEC

Votre Journal a récemment rapporté que quelques professeurs de HEC Montréal dénoncent le fait que leur employeur offre des cours en anglais. Pour eux, le fait que l’École propose un cheminement­­ bilingue en plus de son cheminement habituel signifierait qu’elle­­ s’est laissé coloniser, qu’elle a perdu son ADN.

J’enseigne à HEC et, selon les sessions­­, entre la moitié et les deux tiers des cours que j’assure sont en anglais. Je me suis donc sentie interpellée en lisant­­ les raccourcis intellectuels de mes collègues.

Élite francophone

HEC a pour mission de créer une élite francophone. Or, dans le contexte actuel de mondialisation, l’anglais domine dans le monde des affaires, de la recherche, des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et même de l’internet. Un francophone peut donc difficilement rejoindre l’élite sans maîtriser l’anglais. Et ça, la nouvelle génération le sait parfaitement!

Sans les cheminements en anglais offerts­­ par HEC, qui sait combien de jeunes francophones se seraient dirigés vers des universités purement anglophones? En permettant à ses étudiants d’acquérir le vocabulaire anglais approprié au monde des affaires, non seulement HEC contribue à limiter l’exode de la relève vers le système anglophone, mais elle peut se féliciter de réussir mieux que jamais à créer une élite francophone­­.

Fleurons québécois

Le plus désolant, c’est de voir des universitaires assimiler la maîtrise d’une langue à une perte d’identité. C’est aussi ridicule que d’affirmer que de manger des souvlakis hellénise. L’identité dépend­­ notamment de la culture, des traditions et d’un système de valeurs. Une langue seconde n’est qu’un outil de communication. Le nationalisme et le bilinguisme­­ ne sont donc nullement mutuellement­­ exclusifs. D’ailleurs, de nombreux fleurons québécois ont été fondés par des francophones nationalistes et bilingues.

L’unilinguisme est le meilleur moyen de s’isoler et de limiter le potentiel de croissance de notre société. Que des universitaires n’en soient pas conscients est inquiétant.