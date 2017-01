Rompre avec la tradition

La Major League Soccer (MLS) vient de conclure cette semaine des ententes de diffusion de cinq ans avec les réseaux canadiens TVA Sports (Québecor) et TSN (Bell). Voilà une nouvelle que l’on n’attendait pas. Une entente avec TVA Sports et Sportsnet (Rogers) n’aurait surpris personne. Un pacte avec RDS (Bell) et TSN non plus.

Habituellement, lorsqu’une propriété sportive cède ses droits de diffusion au Canada, elle les cède à une seule et même entreprise ou à un consortium pouvant assurer une diffusion dans les deux langues officielles du pays.

Par exemple, RDS et TSN détiennent les droits de diffusion des mêmes propriétés. Parmi celles-ci, notons la plupart des matchs de la NFL, la Ligue canadienne de football, le Championnat du monde de hockey junior, les matchs du dimanche soir au baseball majeur, les tournois du grand chelem au tennis, l’UFC et les tournois majeurs de la PGA.

De leur côté, TVA Sports et le réseau Sportsnet ont développé une belle complicité depuis l’entrée en ondes de TVA Sports, en 2011. Les deux entreprises ont notamment collaboré pour réaliser tout un coup d’éclat à l’automne 2013, lorsqu’elles ont acquis les droits de diffusion de la Ligue nationale de hockey pour une période de 12 ans.

Par ailleurs, TVA Sports et Sportsnet agissent respectivement comme diffuseurs officiels francophone et anglophone du hockey junior canadien et de son tournoi de la Coupe Memorial, du tournoi de la Coupe Rogers, du football du jeudi soir dans la NFL, des Blue Jays de Toronto et, auparavant, de l’UFC.

Il y a quelques années, la chaîne sportive de Groupe TVA était parvenue à arracher le prestigieux Tournoi des maîtres à RDS, mais le tournoi de golf le plus suivi de la saison était retourné aux mains de Bell dès l’édition suivante, et ce, tant en français qu’en anglais. Les rumeurs veulent que les grands patrons de Bell Média et de TSN aient mis de la pression sur la PGA afin que RDS récupère le tournoi.

Tâche partagée

Pour revenir à la MLS, TSN était déjà le diffuseur officiel du circuit, ce qui comprend entre autres le match des étoiles et les matchs de séries. En français, RDS s’acquittait jusqu’à cette semaine de ce rôle de diffuseur officiel de la MLS, tandis que TVA Sports se voulait le diffuseur officiel de l’Impact. C’est donc dire que TVA Sports devient l’unique diffuseur francophone du soccer de la MLS.

Généralement avares de commentaires en ce qui concerne les négociations entourant les droits de diffusion, tant les ligues sportives que les diffuseurs hésitent à se prononcer.

Par contre, dans ce cas-ci, on ne retrouve que deux scénarios possibles: soit Bell Média n’a pas jugé que le marché francophone était suffisamment attrayant pour investir envers l’acquisition des droits de diffusion, ou soit Bell Média/RDS lorgnait les droits de diffusion en question, mais TVA Sports y a mis le paquet et a présenté une offre que ne pouvait refuser la MLS. Compte tenu du fait que la MLS se veut une ligue en pleine expansion, le second scénario est le plus plausible. C’est sans compter que l’Impact constitue une équipe compétitive venant tout juste d’atteindre la demi-finale.

Enfin, soulignons que pour une chaîne sportive, le soccer de la MLS offre du contenu pendant plusieurs mois, en plus d’attirer un auditoire qui est relativement jeune. Ce dernier aspect n’est pas à négliger, les jeunes téléspectateurs permettant d’aller chercher de nouveaux annonceurs.

