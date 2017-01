Sécurité dans le métro, les portes palières trop chères, selon la STM

Évoquée par des clients du métro lorsqu’ils sont pris dans un arrêt de service lié à la présence d’une personne sur les rails, l’installation de barrières ou de portes de sécurité sur les quais n’est par une option envisageable à court terme par la Société de transport de Montréal (STM) en raison de son coût.

Ce type d’installation appelé porte palière bloque l’accès aux rails jusqu’à l’arrêt complet du train. Elle aurait pu éviter, hier matin, la fermeture complète de la ligne bleue pendant 66 minutes en pleine heure de pointe après qu’une personne ait tenté de se suicider.

«Cette solution est analysée davantage dans une vision long terme compte tenu des investissements et des modifications requises à nos infrastructures existantes, les coûts pouvant varier de 10 à 15 millions de dollars, selon la station», confirme Isabelle Tremblay, porte-parole de la STM, précisant que l’entreprise mise sur la sensibilisation, l’installation de tuiles tactiles et de caméras sur les quais et le signal sonore lors de la fermeture des portes.

Chaque année, en moyenne une panne sur deux est reliée aux comportements des usagers et condamner l’accès aux voies pourrait éviter nombreux de ces incidents.

Des exemples probants

En tant que système préventif efficace, les portes palières sont même devenues obligatoires pour les trains sans conducteurs, comme celui de la Caisse de dépôt et placement. «Il y a plusieurs avantages à opter pour un tel système, que ce soit d’un point de vue de la sécurité, du confort et il aide à conserver un bon niveau de ponctualité», confirme le porte-parole Jean-Vincent Lacroix, sans toutefois en indiquer le cout.

Photo Courtoisie

À Paris, ce système est testé depuis 2012 sur une ligne existante avec conducteur. Résultat, équiper 12 stations aura couté 33,3 M€ (49 M$) et la baisse d’incidents voyageurs aura permis d’augmenter la régularité moyenne à 96 % et même 100 % pour les trains automatiques.

Photo Courtoisie

Enjeu de sécurité

Au mois de mars dernier, trois individus s’étaient filmés en train d’explorer les voies du métro. À l’époque, l’ex-agent du Service canadien de renseignement de sécurité, Michel Juneau-Katsuya, parlait d’une faille majeure de sécurité pour la STM.

Selon lui l’installation de l’installation de ce type de porte pourrait prévenir des gestes de la sorte surtout que les transports en commun sont des cibles de choix pour les terroristes.

«Au-delà, des suicides, ça empêche les gens de s’introduire sur les voies», explique M. Juneau-Katsuya.

Rappelons qu’en mars dernier, des jeunes s’étaient filmés en train d’explorer les voies du métro, une «faille de sécurité majeure», selon M. Juneau-Katsuya.

Du côté de l’Association québécoise de prévention du suicide, on souligne l’ampleur financière et logistique d’installer un tel système dans les 68 stations de métro. «Nous croyons que la non-médiatisation des suicides dans le métro, l'installation de mécanismes pour faciliter l'aide et la formation du personnel sont des moyens qui sont accessibles et efficaces malgré tout», ajoute le directeur général, Jérôme Gaudreault.

► 45 % des 832 incidents de 5 minutes et plus étaient reliés aux comportements de la clientèle, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016

► Chaque année, environ 45 arrêts sont dus à des incidents avec personnes sur la voie avec un arrêt moyen de 14 minutes

► En moyenne un objet par jour tombe sur la voie *Source: Société de transport de Montréal

Besoin d’aide?

Suicide-Action : 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

Jeunesse, J’écoute : 1 88 668-6868