Chrysler veut séduire les milléniaux avec cette chose-là

Au tour de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de tenter de séduire la génération des milléniaux avec un concept à l’allure vraiment bizarre.

Le Portal Concept, c’est comme ça qu’on l’appelle, a été créé «par les milléniaux pour les milléniaux», assure FCA. Il s’agit d’une espèce d’adaptation futuriste d’une minifourgonnette et il sera présenté en première mondiale cette semaine dans le cadre de l’ouverture du Consumer Electronics Show (CES), à Las Vegas.

À peine plus petit que la Chrysler Pacifica 2017, ce véhicule semble tout droit sorti d’un film de science fiction. Est-ce vraiment ce que la nouvelle génération de conducteurs souhaite?

FCA Portal Concept

Un œil vers le futur

À en croire les mille et une analyses réalisées à leur sujet, les milléniaux préfèrent la connectivité à la puissance d’un véhicule. Les gros V8, très peu pour eux. On utilise la voiture pour se déplacer du point A au point B, et si on peut éviter de conduire, c’est tant mieux.

Remarquez, il est impossible de résumer la façon de penser de toute une génération en un simple constat. Mais les constructeurs automobiles semblent prendre tout ça bien au sérieux. Et FCA fait visiblement partie du lot.

FCA Portal Concept

Le véhicule est alimenté par une batterie de 100 kWh capable de lui fournir une autonomie de 400 kilomètres.

À l’intérieur, un gigantesque écran domine le tableau de bord. Le véhicule peut être réglé en mode autonome et se conduire tout seul, mais un volant demeure à la disposition de l’utilisateur, si jamais l’envie lui prend de conduire.

FCA Portal Concept

Il n’y a pas à dire, on est très loin des Charger et Challenger qu’on nous propose en ce moment!

Source: Autoblog