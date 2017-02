9 choses à savoir sur la jalousie

Quand on vit de la jalousie, on a le sentiment de ne plus être aimé, de ne pas être à la hauteur, d’être exclu. On se sent trompé, oublié, rejeté. Pour s’en sortir, il est utile d’en comprendre certaines facettes.

1• Des sujets de jalousie Un ­instant, vous êtes bien, en équilibre dans votre vie, l’instant suivant, vous observez le sourire radieux de votre conjoint pendant qu’il parle avec une personne charmante et tout déboule dans votre tête. Autre possibilité: une amie obtient l’emploi que vous vouliez, c’est la déception, la jalousie apparaît. Pire, une collègue ou une personne qu’on côtoie est belle et tout le monde la trouve ­intelligente et sympathique, on ne se sent pas «hot» du tout, la jalousie monte. Autre exemple qui se vit dans l’enfance ou la jeunesse: papa ou maman a un préféré, ce n’est pas vous, c’est plate.

2• D’où vient-elle? Personne ne sait vraiment d’où vient la ­jalousie, mais les psychologues évolutionnistes ont une hypothèse: elle serait utile à la survie de l’espèce, à la défense du clan et à la protection du territoire. Ainsi, un homme cherche à se prolonger par la naissance de ses enfants et, dans ce but, il doit être sûr que sa femme élève ses enfants à lui et non ceux du voisin. Une femme, quant à elle, serait mieux protégée par un compagnon fidèle. ­Aujourd’hui, on ne sait plus trop si et comment la jalousie diffère selon les sexes.

3• D’où vient-elle? (bis) D’autres psys considèrent que la jalousie prendrait racine dans la toute petite enfance. Pendant les ­premiers mois de sa vie, Bébé est complètement épris de sa maman (idéalement en tout cas), mais un jour ou l’autre, cette dernière, aussi gentille soit-elle, se ­détourne de lui et porte attention à quelqu’un d’autre ou à autre chose; ce jour-là, Bébé (nous) ­expérimente une grosse déception et prend conscience qu’il peut être quitté et qu’il est peut-être un rien du tout.

4• Interne ou externe? Pour cette raison, on lit souvent que la jalousie provient de l’intérieur de soi plutôt que d’un événement qui se produit ici et maintenant. L’intensité et la fréquence de cette émotion émergeraient en réalité de nos souvenirs enfouis. Cela pourrait expliquer pourquoi certains individus sont plus jaloux que d’autres: gros traumas de ­délaissement = grosse jalousie.

5• La source du problème On peut être porté à la jalousie parce qu’on a une piètre image de soi, une faible confiance en ses qualités et capacités, mais aussi parce qu’on est en couple avec une personne qui nous insécurise. Dans ce dernier cas, il faut voir si ce sentiment émane de soi-même (on a un ego fragilisé, un travail sur soi à faire) ou de la dysfonction du couple. Tout le monde n’est pas fait pour être ensemble.

6• Tout n’est pas noir La jalousie a également de bons côtés: elle est une excellente indicatrice de ce qu’on désire. Si je suis jalouse parce qu’un proche s’est fait construire une maison à la campagne, mon sentiment révèle peut-être un souhait pas encore clair. Pour cette raison, il est préférable d’accueillir ses petites jalousies et de prendre le temps d’y penser.

7• Un peu

En amour, une minuscule mesure de jalousie n’est pas si bête. Un amoureux qui éprouve zéro jalousie est peut-être un monstre de confiance en soi ou très moyennement épris. On peut aimer un léger titillement, une fois de temps en temps.

8• Quand c’est trop

Le problème s’aggrave quand on est jaloux pour un oui ou pour un non, quand on échafaude des histoires qui n’ont ni queue ni tête, quand on commence à espionner quelqu’un, à vouloir savoir ce qui se trouve sur son cell, à chercher à connaître ses mots de passe. Là, c’est trop. Seule solution: s’arrêter immédiatement et en parler à un proche qui est stable ou consulter un psychologue. Les séances ­d’espionnage, les questions ­perpétuelles, les crises de jalousie sont des nuisances au bonheur.

9• Oser ressentir

Éprouver de la jalousie est difficile parce que c’est à la fois douloureux et honteux. Pourtant, en prenant le temps de s’arrêter sur ce que révèle ce sentiment, on peut voir plus clair en soi. Bon, après une session ­intérieure de jalousie, on peut ­joindre sa voix à celle de Léo Ferré et dire à la jalousie: ­«Allez... Tire-toi!»