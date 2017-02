Beyoncé, nouvelle reine d'Instagram!

Beyoncé est la nouvelle reine d'Instagram! L'annonce de sa grossesse qu'elle a faite mercredi sur le réseau social lui a permis d'accumuler près de neuf millions de «J'aime», du jamais vu sur la plateforme!

Sa photo révélatrice accompagnée d'un message qui annonce la venue de jumeaux au sein du clan Carter est la première publication Instagram à récolter plus de 7,2 millions de «J'aime» en moins de 24 heures.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une photo publiée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

En 11 heures seulement, elle a détrôné Selena Gomez et sa photo sur laquelle on peut la voir boire un Coca-Cola. L'actrice et chanteuse avait pour sa part reçu 6,3 millions de «likes» pour ce cliché.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad Une photo publiée par Selena Gomez (@selenagomez) le 25 Juin 2016 à 14h03 PDT

Gomez avait volé le titre à son ancien partenaire, le Canadien Justin Bieber.